صحف تركية: إبراهيم تاتليس يحيي حفلا بعد ساعات من تعرضه لحادث سير

أحيا المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتليس حفلة في جنوب غرب تركيا أمس الخميس (25 أغسطس/آب 2022)، بعد ساعات من تعرضه لحادث سير كبير أدخله المستشفى للعلاج ومن ثم أخرج بعد استقرار وضعه الصحي وإصراره على إحياء الحفل، حسب ما ذكرت صحيفة صباح التركية ووكالة إخلاص التركية للأنباء.

ونشرت مواقع إخبارية تركية فيديو للمطرب بعد الحادث وهو يغني جالسا على كرسي.

أصيب تاتليس بعد اصطدام السيارة التي كان يستقلها بشاحنة، بحسب ما ذكرت صحيفة صباح التركية. كان المغني مسافرًا إلى مدينة بودروم، وهي منتجع شهير في محافظة موغلا، حيث يقضي فيها معظم أيام الصيف. كما أصيب سائق السيارة وثلاثة أشخاص آخرين كانوا معه فيها. وأظهرت صور للحادث شاحنة سوداء تحطمت مقدمتها، على ما يبدو في حادث اصطدام بشاحنة، وكانت تتدلى من جرف مرتفع.

وهرع المسعفون ورجال الاطفاء الى مكان الحادث لمساعدة الضحايا. وتمكنوا من إخراج إبراهيم تاتليس من السيارة ونقله إلى المستشفى. أظهر التحقيق الأولي أن السائقين فقدا السيطرة على سيارتيهما على الطريق، والتي كانت زلقة بسبب الأمطار. كما اشتعلت النيران في محركي السيارتين بعد الحادث، لكن المارة تمكنوا من إخماد النيران.

كان إبرو يسار، وهو مغني صديق لتاتليس، من بين زواره في المستشفى. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عنه قوله، إن تاتليس يعاني من كسر في ساقه لكنه أصر على تقديمه حفل الليلة. وقال "كان خائفا بعض الشيء لكني أخبرته أن الرصاص لم يقتله، لذا فإن وقوع حادث لن يلحق المزيد من الضرر"، في إشارة إلى هجوم مسلح سابق استهدف تاتليس. وقال إبرو يسار: "لقد كان حادثًا خطيرًا، رغم أنه أخبرني أنه كان مستلقيًا ويستريح على المقعد الخلفي عندما حدث ذلك، وتدحرج ثلاث مرات، وكسر ساقه".

وتاتليس الملقب بـ "الإمبراطور" هو فنان مشعور في المشهد الفني التركي منذ السبعينيات، وهو أيضًا مغني معروف في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويشتهر بأغاني "الأرابيسك" المستعارة بشكل كبير من الألحان العربية. ولا يزال المطرب البالغ من العمر 70 عامًا يحظى بشعبية كبيرة في تركيا.

لقد ظل بعيدًا عن الأنظار في السنوات الأخيرة بعد هجوم مسلح في عام 2011 تركه مشلولًا جزئيًا وقضى سنوات في العلاج قبل أن يعود ببرنامج تلفزيوني في عام 2020 ، والذي استمر حتى مايو/أيار 2022، نقلا عن صحيفة "ديلي صباح" التركية.

ز.أ.ب/ع.ج.م