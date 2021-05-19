 صحف أوروبية: المغرب يبتز أوروبا والمهاجرون يدفعون الثمن! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.05.2021

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سياسة واقتصاد

صحف أوروبية: المغرب يبتز أوروبا والمهاجرون يدفعون الثمن!

في ضوء أزمة الهجرة على الحدود بين المغرب وإسبانيا، تناولت صحف أوروبية "استغلال" المغرب للمهاجرين واستخدامهم كورقة "ابتزاز"، كما انتقدت سياسة الهجرة الأوروبية التي "تعتمد على الطغاة" عوضاُ عن اتباع سياسة لجوء إنسانية.

عضو في الدفاع المدني الإسباني ينقذ رضيعاً من الغرق في سبتة

عضو في الدفاع المدني الإسباني ينقذ رضيعاً من الغرق في سبتة

منذ بضعة أيام والأوضاع في سبتة تتصدر عناوين الصحف الأوروبية. فما إن وصل أكثر من 8 آلاف مهاجر من المغرب إلى الجيب الإسباني خلال يومين، حتى أعادت السلطات الإسبانية أكثر من نصفهم إلى المغرب، وتستمر بإعادة الآخرين.

مختارات

واعتبرت "دير شبيغل" الألمانية أن ما قامت به الرباط يشبه ما فعلته أنقرة من قبل، وكتبت في تحليل على موقعها الإلكتروني: "تذكرنا المناورة (المغربية) بأفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نقل 15000 لاجئ إلى الحدود مع اليونان في آذار/مارس الماضي، وبالتالي أصاب نصف أوروبا بالذعر لبضعة أيام". وأضافت: "ومع ذلك فقد حققت الحكومة في الرباط هدفها: فقد أظهرت للأوروبيين مدى قابليتهم للابتزاز عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة".

وانتقدت "دير شبيغل" ما اعتبرته فشل دول الاتحاد الأوروبي في إنشاء نظام لجوء مرن على حدودها الخارجية، وأضافت: "وبدلاً من ذلك، يعتمدون على صفقات مع حكام مستبدين مثل أردوغان أو العاهل المغربي محمد السادس، إضافة إلى العنف". وذكرت الصحيفة الألمانية أن "الاتحاد الأوروبي يخرق القوانين الأوروبية على حدوده الخارجية بشكل منهجي"، مؤكدة أن ذلك "لا يضر المهاجرين المحتاجين للمساعدة فحسب، بل يضر بأوروبا أيضاً"، مشيرة إلى الاوضاع المأساوية للعديد من الشباب المغاربة الذين فقدوا وظائفهم وتضرروا بعد إغلاق المغرب الحدود مع إسبانيا بسبب الجائحة.

"المغرب يستغل المهاجرين"

من جانبها انتقدت صحيفة "تاغيس أنتسايغر" السويسرية كلاً من الرباط ومدريد بسبب الأوضاع في سبتة. وكتبت الصحيفة: "لقد تم استغلال هؤلاء الرجال والنساء والأطفال بشكل ساخر من قبل المغرب. فتحت الرباط الحدود وعلقت الضوابط الحدودية من أجل الضغط على أوروبا"، وأضافت: "مرة أخرى تم الكشف هنا عن ضعف سياسة الانعزال الأوروبية".


"مشاهد مروعة"

أما صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فتطرقت إلى ما وصفته بـ"مشاهد مروعة" في سبتة. وكتبت الصحيفة الصادرة في ميلانو: "وصلت بعض المركبات العسكرية إلى الرمال لتفرغ جنوداً يرتدون سترات واقية من الرصات وخوذات وهراوات. كان المهاجرون منهكين ... تم فصل القاصرين. ومع ذلك تم احتجاز معظم المهاجرين مع إبقاء أقدامهم في الماء لمنعهم –بشكل رمزي أيضاً- من أن تدوس أقدامهم الأراضي الأوروبية".


"على الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئاً"

من جهتها حذرت صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية من احتمال زيارة تدفق المهاجرين في الصيف، وكتبت: "مع اقتراب فصل الصيف واستعداد الآلاف من قوارب المهاجرين لعبور مضيق جبل طارق، لا يوجد حل سهل، وأضافت: "على إسبانيا أن تبذل قصارى جهدها، ولكن يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يفعل ذلك. يتعين على بروكسل أن تفعل أكثر من مجرد نشر بيانات دعم".

"إعادة المهاجرين غير قانونية"

وانتقدت كل من "تاغيس تسايتونغ" الألمانية و"لوموند" الفرنسية إعادة المهاجرين إلى المغرب مباشرة دون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء. وكتبت "تاغيس تسايتونغ" البرلينية: "تمت إعادة العديد منهم فور عبورهم الحدود بشكل غير قانوني دون التحقق من هوياتهم أو منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء. هذه الممارسة غير قانونية وقد أدانها القضاء الأوروبي في الماضي."

أما "لوموند"، فأكدت أن إسبانيا تقوم بإعادة المهاجرين الواصلين إلى سبتة ومليلية منذ سنوات. وكتبت الصحيفة الباريسية: "هذه الممارسات تم تكريسها في القانون الإسباني منذ عام 2015 ولا يسمح بها إلا في سبتة ومليلية"، مشيرة إلى أن تلك الممارسات أدت إلى "تعرض إسبانيا لانتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين".

وأبدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تخوفها من أن تصبح إسبانيا، في ملف الهجرة، مثلما كانت إيطاليا في عهد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وكتبت الصحيفة: "أثار سالفيني الهستيريا بشأن وصول المهاجرين إلى الساحل الإيطالي واستخدمها لتغيير سياسات بلاده. سيكون الأمر أكثر من عار إذا حدث نفس الشيء في إسبانيا. لكن في ضوء الجدل السياسي المرير والمستقطب بشكل متزايد، لا يمكن استبعاد ذلك".

م.ع.ح

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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