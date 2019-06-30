 صحف أوروبية: اعتقال قبطان ″سي ووتش″ يكشف فشل سياسة اللجوء الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 01.07.2019

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سياسة واقتصاد

صحف أوروبية: اعتقال قبطان "سي ووتش" يكشف فشل سياسة اللجوء الأوروبية

من جديد تواجه أوروبا أزمة توزيع أعباء طالبي اللجوء عبر المتوسط، إثر اعتقال قبطان سفينة "سي ووتش 3" التي دخلت المياه الإيطالية عنوة وعلى متنها عشرات المهاجرين. صحف أوروبية تسلط الضوء على محنة اللاجئين مع الأوروبيين.

Seenotrettung Schiff (Getty Images/F. Scoppa)

رأت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية اليوم الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) احتدام أزمة سياسية بين ألمانيا وإيطاليا بسبب الخلاف حول قبطان سفينة "سي واتش 3" التابعة لمنظمة خيرية ألمانية، كارولا راكيته:

" لعبة لوي الأذرع جارية حول كارولا راكيته بين إيطاليا وألمانيا وتهدد بالتوسع على المستوى الأوروبي. وهذا يحصل في مرحلة مازالت العلاقات بين بلادنا وبروكسل متوترة. واتهامات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مقلقة ودقيقة. (...) وبالنسبة إلى الألمان لا يتعلق الأمر أولا بقضايا قانونية، بل بالقيم. وإذا تم النظر إلى تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس كتصريحات (ذات طابع سياسي داخلي) ـ في مرحلة تحتاج فيها الحكومة إلى مساندة الرأي العام ـ فإن كلمات شتاينماير تؤجج المواجهة. وليس الحكومة، بل الدولة الألمانية تتقدم لتأكيد أهمية القيم والتضامن وقابلية الاستقبال".

أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فقد علقت على السلوك المتشدد لوزير الداخلية الإيطالي سالفيني ضد عناصر الإغاثة مثل كارولا راكيته:

"وزير الداخلية الذي ربما يعتبر قبطان السفينة امرأة مخالفة للطبيعة، وصف كارولا راكيته بالمجرمة وعملها بـ"العمل الحربي". فهذا الرجل لا يعرف حدودا. وهو يحقق بذلك النجاح. فنصف إيطاليا يبجله. لقد صبغ البلاد بأنانيته القومية. إنها تعاسة أن لا تقدر أحزاب اليسار ولا الوسط على وقفه (...) حان الوقت لتذكير حكومة ايطاليا بواجباتها الأوروبية بالتهديد بحصول عواقب. ولكن يجب أن نتساءل لماذا يهرول هذا العدد الكبير من الإيطاليين والإيطاليات وراء هذا الشعبوي؟

صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" علقت على اعتقال قبطان سفينة الإنقاذ "سي واتش3" ، وقالت:

" قبطان سفينة تنقذ 40 شخصا من الغرق وتتعرض بسبب ذلك للاعتقال. واعتقال كارولا راكيته من قبل السلطات الإيطالية يكشف عن البرودة والعنف والظلم من طرف سياسي الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين. راكيته وضعت أوروبا أمام مرآة. فهذا المنظر يبعث على الخجل. وزير الداخلية اليميني الكاثوليكي سالفيني يهين الوصية المسيحية بحب الآخر وكذلك القانون الدولي الذي يلزم بالإنقاذ البحري. (...) لكنه من السهل البحث عن الذنب الكامل في روما. فمنذ سنوات يقدم الإيطاليون والإيطاليات المساعدة للوافدين من افريقيا. لكن ايطاليا وحدها ـ على غرار اليونان أو اسبانيا ـ غير قادرة على التحكم في سيل المهاجرين عبر البحر المتوسط. إن أوروبا مطالبة بالتحرك".

صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" علقت على اعتقال القبطان كارولا راكيته بعدما رست بسفينة إنقاذها في ميناء إيطالي بدون إذن:

"أكثر من أسبوعين لم يعرض أي بلد إنهاء حالة الطريق المسدود أمام لامبدوزا. وتم الانسحاب من الساحة لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وحده ودعايته. لقد شتم المرأة المعنية طوال أيام "كقرصانه" و "كمجرمة". سالفيني يستفيد شخصيا من الحصانة البرلمانية كلما واجه العدالة. في حين يطالب بتنفيذ القانون بكل قساوته ضد راكيته. نتمنى حصولها على البراءة سريعا كإنسانة ولكل أوروبا".

صحيفة "تاغسشبيغل" تلقي الضوء على سياسة الهجرة الأوروبية، وكتبت تقول:

"من جديد سفينة مهاجرين، ومرة أخرى ترفض دولة مطلة على البحر المتوسط استقبال اللاجئين. (...) وفي النهاية تقرر بعض دول أوروبا المتطوعة ،هذه المرة، ألمانيا وفرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال، بامتعاض توزيع عبء المشكلة فيما بينها. التحول الضروري قد يكون تحقيق حل دائم لتوزيع القليلين الذين ينجحون في العبور بتوزيعهم على أوروبا عوض استنفاد الوقت والمال والخيال مجددا في نفس المماطلة. (...) فسياسة الاتحاد الأوروبي كان عليها أن تكون عقلانية وأن تعترف بأن هذه اللعبة تلحق بها الضرر: إلغاء الشرعية عن عمليات إنقاذ المنظمات غير الحكومية وتقديم الطواقم أمام المحكمة وإخفاء الموت في عرض البحر. لكن هذه الأمور أصبحت واضحة أكثر من ذي قبل".

صحيفة "دير ستاندارت" النمساوية اهتمت هي الأخرى بالموضوع وكتبت تقول:

" أزمة اللجوء في البحر المتوسط تبقى بدون حل حتى ولو أن أعداد اللاجئين في 2018 انخفض بشكل كبير، لأن نحو 117.000 شخص قدموا عبر البحر المتوسط، كما أن نسبة الوفيات ارتفعت، حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى ثلاثة أضعاف. فالبلدان الأوروبية الجنوبية كانت لها أسباب وجيهة في المطالبة قبل أسبوعين بتوزيع عادل للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا لن تستجيب له الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي كما حصل في الأعوام السابقة. وهذا فشل لأوروبا. ويتم التخلي عن دول البحر المتوسط الأوروبية على غرار منظمات الإغاثة ولاسيما اللاجئين. ويعود الفضل لراكيته وكذلك سالفيني في أن يظهر مجددا هذا الفشل".

م.أ.م

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

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