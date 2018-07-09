 صحف ألمانية: مسعود أوزيل.. تلميذ مدلل أم كبش فداء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 09.07.2018

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: مسعود أوزيل.. تلميذ مدلل أم كبش فداء؟

صرح مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أنه كان يتوجب الاستغناء عن اللاعب مسعود أوزيل بسبب موقفه من مسألة اتخاذه صورة مع الرئيس التركي أردوغان. فيما اتُهم بيرهوف بالبحث عن كبش فداء لفشل المنتخب في المونديال.

WM 2018 - Training Deutschland DFB (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

ماتزال بعض الصحف الألمانية تعلق على الانتقادات التي وجهتها قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم للاعب التركي الأصل مسعود أوزيل في أعقاب أخذه صورة تذكارية في لندن قبل انطلاق مونديال روسيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأدائه المتواضع خلال مباريات البطولة. واعتبرت صحيفة "شفيبشه تسايتونغ" أن قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم تريد بالهجوم على أوزيل التغطية على فشلها في استخلاص الدروس من خروج المنتخب الألماني مبكرا من بطولة كأس العالم، وكتبت تقول:

"يتساءل المرء على من يريد مدير المنتخب أوليفر بيرهوف ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل الالتفاف بمناوراتهم المكشوفة. فعوض البدء بجدية في معالجة كارثة بطولة كأس العالم يرمون مسعود أوزيل إلى شرذمة لم تقبل أبدا اللاعب التركي الأصل كجزء من المنتخب الألماني لتفترسه وانتظرت هذه الفرصة باستمرار. وهذا جانب رخيص. أوزيل ارتكب أخطاء. وكونه لم يبدي موقفا عقب أخذه صورا دعائية كان خطأ أكبر من الصور نفسها. لكن في الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يطلبوا منه قبل بطولة كأس العالم الإدلاء بأي تصريح. من البطولات المحلية إلى المنتخب الألماني كانت كرة القدم محرك اندماج ودليل على أن التعايش حقيقة معاشة. فالتعليقات العنصرية ضد أوزيل لم يندد بها أي موظف في الاتحاد الألماني لكرة القدم. فرؤساء الاتحاد الألماني لكرة القدم هم في طور التخلي عن آخر ما يمكن لهم فعلا الافتخار به".

Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

مسعود أوزيل مع الرئيس التركي اردوغان

وقد وجه مصطفى أوزيل، والد لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل انتقادات لاذعة إلى أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني بسبب تأكيد الأخير أن استدعاء أوزيل ضمن قائمة المانشافت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ربما كان خطأ. وفي هذا الإطار اعتبرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أن قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم عبرت عن موقف غير رياضي بهجومها على أوزيل، وكتبت تقول:

"في البداية كان مدير المنتخب أوليفر بيرهوف. وبعد أسابيع من تقليل شأن الموضوع جاء الهجوم على أوزيل عندما أعلن أنه ربما كان من الضروري الاستغناء عن لاعب الوسط. ثم تراجع بيرهوف بادعائه أنه تم سوء فهمه. وهذا رغم الموافقة على إعطاء المقابلة. وفي مجلة "كيكر" يزيد غريندل الطين بلة بقوله إن الكثير من المعجبين خابت آمالهم، لأن لديهم أسئلة وهم يتوقعون جوابا. ثم قال:" ولذلك يكون بالنسبة إلي واضحا أن يتخذ مسعود موقفا عندما يعود من العطلة، ويكون ذلك كذلك من مصلحته". غريندل يصب الزيت في النار ليظهر هو في موقف أفضلفيما يخص ملف الخروج من بطولة كأس العالم، وأوزيل في عطلة.ركل اللاعبين بعدما رنت صفارة نهاية اللعب هو موقف فادح غير رياضي".

واهتمت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" بموقف مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف الذي فسر فشل المانشافت في المونديال بعدم الاستغناء عن خدمات اللاعب مسعود أوزيل، كما أنه اعترف بارتكاب أخطاء في التعامل مع قضية أخذ أوزيل صورة تذكارية مع اردوغان، وكتبت تقول:

"أحد أهم عناصر فريق لوف ظل إلى حد الآن مسعود أوزيل. وليس من المبالغة القول بأن أوزيل ظل طوال هذه السنوات التلميذ المفضل للمدرب الألماني، فاللاعب هو إلى حد ما تجسيد للتصورات المثالية للوف في كرة القدم. أسلوب لعب لوف هو أسلوب لعب أوزيل وعكس ذلك، وظل هذا المبدأ قائما ثمان سنوات كأساس للتعاون الجيد. ويبقى من غير المعروف ما إذا سيبقى هذا قائما، وقد لا يعرف ذلك حتى المعنيان بالأمر... والآن أعلن أوليفر بيرهوف أنه ارتكب هو ولوف خطأ في عدم الاستغناء عن خدمات أوزيل قبل بدء بطولة كأس العالم. وقال بيرهوف لصحيفة "دي فيلت": لم نفرض على اللاعبين في المنتخب إلى حد الآن فعل أي شيء، بل عملنا على إقناعهم... ويُوجه الانتقاد الآن لبيرهوف بمحاولة إعلان مسعود أوزيل لاحقا كبش فداء للفشل في بطولة كأس العالم، عندما عبر عن أسفه في تفويته للطرد. ويُوجه له الاتهام، كما لخصت ذلك وكالة الأنباء الألمانية بشحن الجدل المسموم. واللاعب ماتس هوملس نشر عبر تويتر من العطلة الرأي القائل بأنه كان من الأفضل على بيرهوف السكوت. وهذا الرأي شرعي".

م. س/ م.أ.م

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  • 10. Bildergalerie Tschö Philipp - Höhepunkt der Karriere als Nationalspieler... (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


 

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