صحف ألمانية ـ بايدن بين مطرقة إيران وسندان نتنياهو

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير أسلوبه أمام الرئيس أمريكي الجديد جو بايدن، المنفتح على استئناف المحادثات مع طهران، والعازم على تغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل مغاير لما كانت عليه في عهد دونالد ترامب. فقد أعربت إدارة بايدن عن استعدادها للانضمام مجددا إلى الاتفاق والبدء برفع العقوبات إذا عادت إيران للإيفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها فيه، وهو شرط بدا أن طهران لم تستسغه بعد، إذ واصلت تعزيز أنشطتها النووية في مواجهة حملة "الضغوط القصوى" التي أطلقها ترامب ضدها. صحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية، كتبت بهذا الشأن معلقة: "التفاوض يتطلب وقتا.. الكثير من الوقت، والملالي في طهران يملكون الكثير منه. لأنهم في غضون بضعة أشهر سيكونون قادرين على إعلان بلادهم قوة نووية. وهذا يحد من خيارات بايدن إلى حد كبير. ووفقا لرؤية طهران، فهذا يرفع قدرتها على المساومة في المفاوضات".

وينص الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015 على تقديم إيران ضمانات بعدم السعي لبناء قنبلة نووية في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية. ويتوقع المراقبون أن النهج الدبلوماسي لبايدن قد يواجه قدرا كبيرا من المطبات، سواء على مستوى الداخل الأمريكي أو على مستوى علاقات واشطن بحلفائها في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم إسرائيل. غير أن بايدن سيجد في الأوروبيين حليفا وثيقا بشأن هذا الملف. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" (22 فبراير 2021): "مع بايدن يمكن تصور إحياء الاتفاق مع إيران للسيطرة على طموحاتها النووية. وهذا يظهر أن الاتحاد الأوروبي كان على حق في التمسك بالاتفاق (..) هذه البراغماتية تواجه مقاومة من المحرضين القوميين الذين ليس لديهم مصلحة حقيقية في أي انفراج".

مشاهدة الفيديو 42:36 شارك بتوقيت برلين - ملف إيران النووي: هل يتوصل بايدن الى اتفاق جديد؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pvul بتوقيت برلين - ملف إيران النووي: هل يتوصل بايدن الى اتفاق جديد؟

بايدن ـ دعم إسرائيل لا يعني التوافق مع نتانياهو

فيما يشبه جبهة موحدة، أجمعت الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض على التحذير، بل والتنديد بالعودة إلى شروط الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. وسارعت إسرائيل إلى اتخاذ موقف متشدد للحفاظ على جوهر سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة دونالد ترامب تجاه إيران. وبهذا الصدد أوضح رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أنه "ليس لدى أي أحد أدنى شك في أن لإيران طموحات وخطط نووية عسكرية وتسعى لاستخدام هذا السلاح. إن العودة إلىالاتفاق النووي، أو حتى صفقة مماثلة مع إدخال تحسينات، سيكون أمرا خاطئا". هذا التصريح جاء على هامش المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، في موقف لا يخلو من التحدي اتجاه سياسة إدارة جو بايدن".

نتنياهو كان يحصل تقريبا على كل ما يريده من دونالد ترامب. ورغم أن نتينياهو كان أول مسؤول كبير في الشرق الأوسط يتلقى اتصالا مباشرا من بايدن عبر الهاتف، إلا أن هذا الاتصال تأخر، إذ انتظر نتنياهو أكثر من شهر على غير عادة الرؤساء الأمريكيين الجدد. البيت الأبيض أصر على أن التأخر لم يكن ازدراء مقصودا، وأن محادثة بايدن ونتينياهو كانت "مهذبة"، ولكنها "ليست محادثة دافئة بشكل خاص"، حيث شدد بايدن على علاقته الطويلة والودية مع إسرائيل، وليس مع رئيس الوزراء شخصيا. تاغس آنتسايغر" كتبت (17 فبراير) أن "نتنياهو يحتاج بايدن، وبايدن بحاجة لنتنياهو. الأمر يتعلق أولا برهانات مالية كبيرة: تتلقى إسرائيل حوالي ثلاث مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية ودفعات سنوية إضافية من حزمة سابقة تبلغ 34 مليارًا كان أوباما قد وعد بها إسرائيل. يمكن لبايدن استخدام هذه الحقن المالية كرافعة للتأثير على نتنياهو والضغط عليه (...) التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضروري، أيضًا من أجل إيران. لن يتمكن نتنياهو بعد الآن من لعب دور الهامس في الأذن الذي ألفه عند ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران (..) سيتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي أن يتصالحا مع بعضهما البعض - على الرغم من كل العداوات الشخصية ".

إسرائيل قالت (25 فبراير) إنها تأمل في منع التوتر الشخصي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس جون بايدن بسبب الملف النووي الإيراني، بإحالة المحادثات في هذا الأمر إلى كبار معاونيهما. موقف جاء بعدما تأكد تضاؤل حظوظ السياسة الخارجية لنتنياهو بمجيئ بايدن. وعقد نتنياهو اجتماعا بشأن إيران مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية جابي أشكينازي، وهما منافساه من تيار الوسط، فيما اعتبره مراقبون محاولة لإظهار جبهة إسرائيلية موحدة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، من جهتها، نقلا عن مصادر شاركت في الاجتماع لم تسمها، أن نتنياهو والوزراء الآخرين قرروا إبقاء الخلافات مع بايدن "بعيدا عن الأنظار" في الوقت الراهن.

مشاهدة الفيديو 02:10 شارك استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3p55B استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

نتنياهوـ ذكريات غير سارة من زمن أوباما

لم يكن خافيا على أحد بأن العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم تكن على ما يرام. لكن أوباما لم يترك أي شك في استعداده للدفاع عن أمن وسلامة الدولة العبرية. وينطبق الشيء نفسه على نائبه آنذاك جو بايدن. ونتنياهو يعلم ذلك تماما، وهو الذي تعامل مع العديد من الرؤساء الأمريكيين في فترة حكمه الطويلة. فهل احتفظ بايدن بدوره بذكريات غير سارة بشأن "بيبي"، وبالتالي يسعى إلى دعم غير مباشر لمنافسيه السياسيين، خصوصا وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات عامة؟

"شبيغل أونلاين" كتبت بهذا الشأن معلقة (12 فبراير): "من غير المرجح أن يخاف (نتنياهو) من منافسيه المحليين. فهم يفتقرون للخبرة، ولا يحظون بشعبية، ومنقسمون لدرجة تجعلهم لا يشكلون خطراً عليه. من المرجح أن يكون نتنياهو أكثر قلقا بشأن تهم الفساد والاحتيال والخيانة، كما بشأن الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو غير قابل للحل بين الأغلبية العلمانية والإسرائيليين الأرثوذكس المتشددين، الذين يفشلون في الغالب في الالتزام بقواعد الوباء". أما المشكل الآخر الذي ينتظر "بيبي" حسب الصحيفة فهو "الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستكون شريكا أصعب بكثير من إدارة ترامب". وذهبت "فرانكفورته ألغماينتشايتونغ" (18 فبراير) في نفس الاتجاه معتبرة أن "نتنياهو تعَود قبل الانتخابات الاعتماد على دونالد ترامب للمساهمة في انتصاراته من خلال هدايا انتخابية، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. في الانتخابات المقبلة في (23 مارس /آذار)، سيتعين على نتنياهو، المتابع في قضايا فساد الاعتماد على نفسه".

رهان بايدن ـ التوفيق بين مصالح متناقضة

كانت السعودية والإمارات إلى جانب إسرائيل في قلب الدبلوماسية التي انتهجها دونالد ترامب وإدارته ضد خصوم الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم إيران. وتعتزم إدارة بايدن إعادة التوازن إلى سياستها في المنطقة. فقد أعلن الرئيس الجديد للدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكين أنه بدأ بمراجعة قرارات سياسة الإدارة السابقة. وهكذا، قررت واشنطن تجميد صفقات الأسلحة "الجارية" من أجل تقييم مدى ملاءمتها لـ "الأهداف الاستراتيجية" للولايات المتحدة. ويشمل ذلك بيع ذخيرة دقيقة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى بيع 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة. ويتحالف البلدان مع الحكومة اليمنية التي تعارض المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البداية النووية كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البحث عن حلول سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب! في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شد وجذب أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي فصل جديد في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي مفاعلات نووية سرية في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي على مشارف حل في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي الاتفاق التاريخي في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طموحات حدها الاتفاق! كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أمريكا تنسحب آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شروط أي "اتفاق جديد" بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي واشنطن تشدد الخناق فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أوروبا تغرد خارج السرب في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طهران ترد في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة



وبهذا الصدد كتبت "زودويتشه تسايتونغ" (18 فبراير) أنه "إذا أهمل بايدن الضمانات الأمنية الأمريكية للحلفاء في الشرق الأوسط، فإن ذلك من شأنه أن يُقَوض مصداقيته في المحيط الهادي أيضًا. السبيل الوحيد للخروج سيكون صفقة شاملة. سيتعين على بايدن أن يأخذ أمن إيران ومصالحها الأخرى في الحسبان بالإضافة إلى مصالح دول الخليج العربي وإسرائيل". أما صحيفة "يونغه فيلت" (22 فبراير) اليسارية فانتقدت بشدة السياسة الأمريكية والغربية عموما اتجاه إيران معتبرة أن "بايدن غير مضطر للركوع وهو في سن الثامنة والسبعين، حيث سيكون من الصعب النهوض مرة أخرى، لكن تقديم اعتذار لشعب إيران، الذي عانى بشدة من العقوبات وخرق الاتفاق النووي، قد فات أوانه. لقد تأخر تقديم الاعتذار لشعب إيران. إيران وجدت نفسها فجأة في قفص الاتهام ليس فقط أمام بايدن، ولكن أيضًا بالنسبة لحلفائه الأوروبيينوعليها أن تكسب ثقتهم من جديد من خلال تقديم تنازلات في المجالات الجيوسياسية والعسكرية هذا جنون، هكذا هو العالم بعد الآن في عام 2021".

ومن أكبر المشاكل بالنسبة للغرب هي أن عهد ترامب قلل من قيمة الاتفاق النووي كما ترى صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (22 فبراير) التي أوضحت أنه "حتى لو رفع بايدن العقوبات بسرعة وامتثلت إيران مرة أخرى لجميع الشروط المتفق عليها في عام 2015، فلن يكون هناك إلا القليل من الوقت قبل انتهاء صلاحيتها. كان الهدف الأولي من الاتفاق عبارة عن حل مؤقت من أجل بناء الثقة وكسب الوقت في سبيل تفاهم أشمل للوقت الذي يلي انتهاء القيود والصراعات "غير النووية" العديدة، ولم تعمل إيران ولا أمريكا لتحقيق هذا الهدف".

حسن زنيند