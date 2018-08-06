 صحف ألمانية: السعودية تشعر بالقوة الكافية لإهانة حتى الشركاء | سياسة واقتصاد | DW | 08.08.2018

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: السعودية تشعر بالقوة الكافية لإهانة حتى الشركاء

شغلت الأزمة الديبلوماسية بين السعودية وكندا تعليقات الصحف الألمانية والأوربية. وتساءلت صحف عديدة عن دوافع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من وراء تصعيد الأزمة بهذا الشكل غير المسبوق؟

Mohammed bin Salman (picture-alliance)

في ما يلي لمحة عن أبرز أقوال وتعليقات الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (الثامن من آب/ أغسطس 2018) على تصاعد التوتر في العلاقات السعودية ـ الكندية وكذلك عن دوافع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من وراء تصعيد الأزمة بهذا الشكل الغير مسبوق:

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "فولكس شتيمه"، من مدينة ماغدبورغ بشرق ألمانيا:

"المملكة العربية السعودية والانطلاق نحو الحداثة: بشكل مفاجئ يُسمح للنساء بقيادة السيارة والذهاب إلى السينما، في الحقيقة ما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاماً، هو ثورة صغيرة في بلد شديد المحافظة، ولكنه يبقى مجرد ثورة صغيرة. لأنه في حالة التعرض للانتقاد، في هذه الحالة من كندا، فإن تعامل الأسرة الحاكمة يبقى استبداديا كما كان عليه الحال من قبل. وبسبب تصاعد التوتر اضطر 7 آلاف طالب سعودي إلى مغادرة كندا، كما قامت الخطوط الجوية السعودية بإلغاء جميع رحلاتها الجوية المتوجه إلى تورنتو بكندا. من الواضح أن الحكومة الألمانية لا تتخذ موقفاً واضحاً في موضوع رد المملكة العربية السعودية. كما أن الاقتصاد الألماني لا يريد خسارة هذه الدولة العربية كشريك اقتصادي حالي أو محتمل. فقد عقدت ألمانيا صفقات ضخمة، بما في ذلك صفقات الأسلحة مع السعوديين لسنوات عديدة".

وكانت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" قد علقت أمس الثلاثاء على تصاعد الخلاف بين كل من السعودية وكندا وأشارت أيضاً إلى التوتر السابق  بين المملكة العربية السعودية وألمانيا:

مختارات

تعبّر الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها السعودية ضد كندا عن نهج جديد في السياسة الخارجية للمملكة التي عرف عنها التحفظ، حسب خبراء. السياسة الجديدة تقوم على التشدد في مواجهة أي انتقادات خارجية لسجل المملكة في حقوق الإنسان. (07.08.2018)

تتجه العلاقات السعودية الكندية نحو تصعيد غير مسبق. الأزمة بين البلدين تستلزم الوقوف عند رد الفعل السعودي على انتقاد ملف لطالما دُعيت الرياض لإصلاحه. فهل الرد السعودي رسالة للغرب عموما كي يوقف انتقاداته للمملكة؟ (07.08.2018)

"قبل الأزمة مع كندا عايشت ألمانيا غضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل وذلك عندما انتقد وزير الخارجية زيغمار غابرييل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي السياسة الخارجية السعودية تجاه لبنان واليمن. وقامت الرياض بعدها بسحب سفيرها من برلين، ولم يتم إرجاعه لحد الآن. الأزمة مع كندا بدأت عندما دعت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند للإفراج عن ناشطات حقوق الإنسان المعتقلات، بعدها ذهبت المملكة العربية السعودية خطوة أبعد وصعدت الأزمة: فبالإضافة إلى استدعاء سفيرها من كندا، طلبت من السفير الكندي في الرياض مغادرة البلاد. السعودية تستعرض قوتها في الداخل والخارج. إنها تشعر بالقوة الكافية لإهانة حتى الشركاء، الذين لا يسيرون على نفس نهج الرياض. في البلاد يُجري ولي العهد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولكن لا ينبغي لأحد أن يفكر حتى في إبداء أرائه. ورغم أن السعودية تمنح حريات بشكل غير مسبوق، إلا أن التحرر بالمفهوم الغربي ليس موجوداً ".

صحيفة "راين بفالتس" الألمانية من لودفيغسهافن ألقت الضوء على علاقات الرياض مع الولايات المتحدة الأمريكية:

"ليس من المستغرب أن تصمت الولايات المتحدة ، جارة كندا، إلى حد ما على النهج المتشدد للأسرة الحاكمة في السعودية تجاه نشطاء حقوق الإنسان، وذلك راجع إلى العلاقات الجيدة التي تربط ولي العهد السعودي بحاشية ترامب، بما في ذلك صهره جاريد كوشنر . كما أنه ليس من المصادفة أن تكون رحلة دونالد ترامب الأولى له إلى الخارج كرئيس أمريكي إلى السعودية. ترامب يشعر بالراحة أكثر بالتواجد في دائرة الحكام الطغاة والمستبدين أكثر من تواجده بين السياسيين من أمثال أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجاستن ترودو ".

من جهتها انتقدت صحيفة "نويه أوسنابروك تسايتونغ"سياسة ولي العهد السعودي وكتبت:

"الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وكون هذه الحقوق لا تزال ممنوعة عن أولئك الذين لم يعودوا مستعدين لقبول الحكم الاستبدادي للعائلة المالكة من آل سعود. إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان جادًا بشأن مطالبته بالحداثة، فعليه أن يتعلم ما يلي: من يدعوا للحريات الاجتماعية، سيواجه عاجلاً أم آجلاً مطالب بالمزيد من المشاركة السياسية، لأنه حيث يُسمح للنساء فجأة بقيادة سيارة، سيتغير أيضًا تفكير الناس هناك، ما يستدعي وجود مجال للنقد (الذاتي)".

وأخيراً من الصحافة السويسرية، كتبت صحيفة “نويه تسورشر تسايتونغ”

"الأسرة المالكة تريد تفسير تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر تويتر على أنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة. وهو ما يبدو متناقضاً إذا ما تذكر المرء تحمس السعوديين للتدخل في اليمن المجاور.  بالنسبة لولي العهد في حالة كندا، فيبدو أن الأمر يتعلق بتجسيد مثالٍ تحذيري. (...) وطريقة إراحة الضمير وفي الوقت نفسه عقد صفقات تجارية مع واحدة من أكثر الدول رجعية في العالم، يبدوا أنها أثارت حساسية ولي العهد السعودي، إلا أن عدم تناول الظلم وانتقاده، لا يعد بديلاً. وزيرة الخارجية الكندية لا تستحق سوى التضامن. فلماذا لم يبدأ زملاؤها في الغرب في إعادة نشر تغريدتها؟ "

ر.ز/ إ.م

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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