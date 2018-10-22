 صحف ألمانية: أردوغان يستغل ″غباء″ محمد بن سلمان | سياسة واقتصاد | DW | 24.10.2018

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: أردوغان يستغل "غباء" محمد بن سلمان

تناولت الصحف الألمانية خطاب الرئيس التركي أردوغان بشأن التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. السؤال الرئيسي المطروح هنا، هل نجح أردوغان بذلك في دق إسفين دخل القصر الملكي السعودي؟

Türkei | Fall Khashoggi (picture-alliance/dpa/abaca/Depo Photos)

صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" كتبت تقول:

"لم يزداد المرء معرفة بعد خطاب الرئيس التركي، فالتفاصيل التي أعلن عنها اردوغان في قضية خاشقجي لم يقدمها... والأمر لا يتعلق بكل حال بالمصير الشخصي لخاشقجي المسكين. اردوغان الذي لا تغتال بلاده صحفيين منتقدين، بل تفضل حبسهم يرى في القضية على ما يبدو فرصة لإضعاف خصمه الأكبر، فتركيا والعربية السعودية تتنافسان من أجل القيادة في العالمين العربي والإسلامي، وسبق أن تخاصمتا بسبب الخلاف حول قطر. اردوغان يمثل الخط الإسلامي، والقصر الملكي السعودي يتبع نهجا استبداديا ينطوي مؤخرا على افتاح ديني واجتماعي طفيف، أما الهدف من ذلك فهو الدفع إلى مزيد من النمو بعيدا عن النفط. وأن يكون ولي العهد محمد بن سلمان، مهندس الاستراتيجية السعودية الجديدة وسط الفضيحة، فهذا يروق بالطبع لاردوغان. والغرب ليس له في هذه اللعبة خيارات جيدة. فالرئيس الأمريكي لا يريد إلحاق الضرر بأولوياته الشرق أوسطية (مبيعات الأسلحة، وتحجيم إيران ومساندة إسرائيل)، لكنه ليس أمام مهمة سهلة بسبب حجم الاتهامات. وفي أوروبا يُنظر إلى الكل لاسيما من زاوية الأخلاق كما يعكس الجدل الألماني حول صادرات الأسلحة. وأن تعود العربية السعودية إلى الأوقات التي غذت فيها تأويلات متطرفة للإسلام وصدرتها، فهذا لن يكون على كل حال في مصلحتنا".

صحيفة "باديشه تسايتونغ" كتبت بهذا الشأن تقول:

مختارات

بترقب انتظر العالم خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي وعد فيه بـ"الخوض في تفاصيل" قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غير أن الخطاب في ظاهره لم يحمل الجديد، لكنه في باطنه تضمن إشارات قوية بخصوص ولي العهد محمد بن سلمان. (23.10.2018)

دعت مجموعة الدول السبع السعودية للتعاون مع السلطات التركية وإجراء تحقيق يتمتع بالصدقية بشأن مقتل جمال خاشقجي، بينما ذكرت ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين تحويان متعلقات للصحفي المقتول. (23.10.2018)

" اردوغان يرغب في وضع إسفين بين الملك السعودي سلمان وابنه الذي كان حسب المعطيات الآمر بتنفيذ القتل. وعوض المراهنة على المال يشدد اردوغان على سقوط ولي العهد الذي جعلت منه سياسته الخارجية العنيفة الخصم المباشر للرئيس التركي. ومن أجل ذلك يحتاج إلى مساندة الرئيس الأمريكي ترامب. وليس من الصدفة أن يراهن مجددا على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم إشراك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في التحقيقات لإقناع ترامب بأن سياسته في الشرق الأوسط مع ولي العهد لم تعد ممكنة. فاردوغان يريد إذن استغلال قضية خاشقجي لتلميع سمعته الدولية وتطبيع علاقته مع ترامب والتخلص من منافس في الشرق الأوسط. وإذا تحقق هذا، فإنه سيكون ذو قيمة أكبر من المال السعودي".

USA Washington Donald Trump zum Fall Khashoggi (Reuters/L. Millis)

ترامب لا يريد التضحية بمصالح بلاده مع السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي

" كيف يمكن لقصر ملكي أن يعرض نفسه للسخرية بهذه الطريقة"، جاء في تعليق لموقع "شبيغل" الإلكتروني:

"الملك ميداس أراد أن يتحول كل شيء يلمسه إلى ذهب. لكن هذا انطبق على المشروبات والمأكولات التي كان يلمسها ميداس. وعانى فجأة من الجوع والعطش، لأنه لم يفكر في العواقب التي يجلبها قراره. هذه هي الأسطورة التي قد تنجلي متابعتها بشكل جميل على بيت آل سعود وبصفة ملموسة على ولي العهد الحالي في العربية السعودية...لأن ما يأخذه في يده يتحول دوما بنفس الطريقة. فقط أنه لا يتحول إلى ذهب. فما فعله محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة على مستوى السياسة الخارجية تحول في كل مرة إلى كارثة مع مقدمة... والآن جاء الاغتيال المفترض لجمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول...الكثير كُتب في الأيام الماضية حول الدوافع الأخلاقية وراء مقتل خاشقجي. لكن يوجد مكون جوهري في اتخاذ القرار يتم التقليل من شأنه بسهولة في معناه المركزي لتحركات محمد بن سلمان: الغباء. غباء غير معقول وبلا حدود. ميداس الآخر الذي يفسد كل ما يلمسه أكثر مما كان عليه".

صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" تلفت الانتباه إلى الحرب في اليمن وصادرات الأسلحة من ألمانيا، وكتبت تقول:

" تقف العربية السعودية في قفص الاتهام، لكن حتى ألمانيا سقطت في قضية الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي. إنه لمن المخزي أن تحصل أولا هذه القضية المحزنة كي تراجع الحكومة في برلين صادرات الأسلحة إلى السعوديين. وسبق أن وُجدت أسباب وجيهة لوقف تلك الصادرات. فنظام الرياض يقود حملة دموية في اليمن. لكن بإمكان السعوديين أن يفرحوا بحصولهم على قوارب خفر للسواحل وأنظمة رادار جديدة من إنتاج ألماني. ولا يمكن أن تستمر هذه الحال. فكيفما كانت أهمية العربية السعودية كشريك اقتصادي وقوة مضادة إقليمية لإيران، لا يمكن السماح لمخترقي حقوق الإنسان في الرياض بارتكاب مزيد من الجرائم الدموية".

ر.ز/ م.أ.م

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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