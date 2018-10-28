صحفي تركي: أردوغان استهدفني حتى في ألمانيا

اشتهر اسم عادل يغيت عندما تظاهر خلال المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في نهاية (أيلول/ سبتمبر 2018) وقد ارتدى قميصا كُتب عليه "الحرية للصحفيين في تركيا". وأخرج رجال الأمن يغيت آنذاك من القاعة المخصصة للمؤتمرات الصحفية.بعد هذه الواقعة، عبّر عادل يغيت عن مخاوفه من الترحيل أو الابعاد عن ألمانيا بعد أن انتهت اقامته المؤقتة، واصفاً الوضع بأنه" فخ"، فيما ردت دائرة شؤون الأجانب في هامبورغ على هذه المخاوف. المتحدث باسم الدائرة فلوريان كيكنميستر أعلن لوكالة الأنباء الألمانية (الاثنين 29 تشرين الثاني/ اكتوبر 2018) "شكليا يتعين اجباره على ترك البلاد خلال فترة قصيرة، لأنّ هذا منصوص عليه في القرار، لكنّ الوضع لن يُفرض عليه، فقد مُنح أقامة من نوع مختلف الآن". DW حاورت عادل يغيت الذي عرض مخاوفه من تداعيات اخراجه من قاعة المؤتمر الصحفي في برلين.
DW السيد يغيت بعد عملية الاحتجاج يتهددكم الآن الترحيل. كيف حصل هذا؟
أعيش منذ 26 عاما في هامبورغ، وحتى 2014 كنت أحمل بطاقة لاجئ. وعندما بدأت الاحتجاجات في 2013 في غيزي باسطنبول كنت مثل الكثيرين من الناس متحمسا. وذهبت إلى إدارة الأجانب وقدمت هناك بطاقتي وفي المقابل حصلت على جواز سفري التركي كي أتمكن من السفر إلى تركيا. ورخصة إقامتي لمدة ثلاث سنوات تم تحويلها إلى جوازي الجديد. وفي هذه الفترة تقريبا التي انتهت فيها تلك المدة طلبت اعتمادا لحضور قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. إلا أنه تم إلغاء هذا الاعتماد بالإضافة إلى اعتماد 38 صحفيا آخرين. وبعد هذا الحدث تم منحي ابتداء من أبريل 2017 رخصة إقامة لثلاثة أشهر. وبما أنني كنت ناشطا سياسيا في الماضي فإن الحذر كبير. وهذه هي خلفية كل هذه التطورات.
هل تعتقد أن هذا يعود لعملية احتجاجك؟
هذا الاحتجاج شكل شوكة في أعين الكثيرين. وعندما عاد اردوغان بعد المؤتمر الصحفي إلى تركيا، وجد هذا الاحتجاج في وسائل الإعلام التركية صدى كبيرا. وورد هناك أنّ "تركيا عديم الأخلاق والشرف حاول استفزاز الحاضرين في اللقاء، إلا أن الشرطة الألمانية سيطرت عليه وطردته". أردوغان يستهدفني حتى في ألمانيا، وقد زارت ميركل في السنوات الثلاث الأخيرة تركيا ست مرات. ومهما كان كلام اردوغان، فإنه مرحب به في ألمانيا ويمد له البساط الأحمر. ويريدون ربما تسليمي له كمقبلات.
أجريت مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية "دي تسايت" وقلت بأنك لم تتلق أي تضامن من زملائك. أي نوع من التضامن كنت تتمنى منهم؟
طلبت مرتين أو ثلاث الإذن لطرح سؤال، إلا أن ذلك لم يلق انتباها. ثم خلعت كنزتي وصار قميصي ظاهرا للعيان بالطبعة الموجودة عليه وحاولت التقاط بعض الصور. وهذا كان رد فعلي. ولم تكن لدي توقعات من عملية الاحتجاج، لكن كنت أتمنى لو وضع بعض الزملاء كاميراتهم ومعدات تصويرهم على الأرض وقالوا "زميلنا لم يصرخ أو يتسبب في انزعاج. لماذا تطردونه؟ لو فعلوا ذلك، لمر كل شيء بشكل مختلف".
كيف ولماذا قمت بالتخطيط لهذه العملية الاحتجاجية؟
يوما قبل وصول اردوغان إلى ألمانيا، راجت في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الأنباء عن تشان دوندار. وذُكر أن اردوغان سيلغي المؤتمر الصحفي في حال مشاركة تشان دوندار فيه. إذن اردوغان الذي يلعب من حين لآخر بورقة اللاجئين يبتز لأول مرة ألمانيا بتشان دوندار. ولم أقبل ببساطة هذا الأمر. وسط ألمانيا يحصل هذا الابتزاز. إذن قمت بطباعة مقولة "الحرية للصحفيين في تركيا" على قميص. وهذا لم يطلب أكثر من ساعة.
أنت تنتقد زملاءك بأنهم تخلوا عنك خلال المؤتمر الصحفي. ماذا حصل بعد ذلك؟ هل تخلى عنك زملاؤك فيما بعد؟
تمنيت لو تلقيت دعما فعليا من زملائي. لكن حصلت على تضامن كبير لاحقا، إذ تم تأليف تقارير حقيقية ومحايدة. وسائل الإعلام سلطت الضوء بصفة محايدة على هذه القضية، فيما كتبت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة التركية بصفة مخزية أن "تشان دوندار لم يحضر، لكنه أرسل القاتل المكلف".
هل تلقيت بعدها تهديدات؟ ماذا عايشت؟
الكثير والكثير. بشكل من الأشكال تعرفوا على رقم هاتفي، وعلى فيسبوك توالت العديد من الشتائم. يمكن لكم النظر إليها، الغالبية منها لم أمسحها، فقط تلك السيئة جدا. وتلقيت رسائل كراهية عبر الهاتف. لكنني بشكل من الأشكال تعودت على ذلك.
كيف تحمي نفسك؟ هل تتلقى الحماية؟
لا، ولكن لحسن الحظ يعتني بي أصدقائي. في كل يوم يأتي بعضهم إلي. لقد استوعبوا جدية الموقف، لأنهم عرفوا كيف يدور الحديث عني في بعض الدوائر.
أنت تعيش منذ 36 عاما مع زوجتك وأطفالك والأحفاد في ألمانيا. هل لديهم مشاكل مع رخصة الإقامة في ألمانيا؟
لا، جميعهم مواطنون ألمان، وكان بإمكاني الحصول على الجنسية الألمانية. ولكن كمواطن ألماني لا يمكن النضال من أجل القضية التي نكافح من أجلها في تركيا. ظننت أنه كمواطن تركي يمكن لي تحريك بعض الأمور في تركيا. وإلا كان بإمكاني منذ مدة الحصول على الجنسية الألمانية لو أردت ذلك.
ماذا ستفعل؟ الآن يُطلب منك أن تغادر ألمانيا حتى الـ 21 من كانون الثاني/ يناير المقبل. ما الذي سيحصل؟
سيقدم محامٍ استئنافا للقرار . رئيس إدارة الأجانب قال لي "تعال مع المحامي وسنجد حلا". واقترحوا عليَ تقديم طلب لجوء جديد. فمن جهة هم يعطوني رخصة إقامة لثلاثة أشهر، ومن جهة أخرى يقترحون علي تقديم طلب لجوء جديد. لا أعرف في حال فشل كل هذه الجهود هل سأتوجه إلى بلاد أخرى تتحدث بالألمانية. بالتأكيد لن أغادر إلى تركيا وأقول "من فضلكم ها أنا ذا افتحوا السجن أمامي". أنا لست بهذه الدرجة من الغباء. لكنه عار على ألمانيا. ربما يجب تقبل هذا الأمر والمغادرة ببساطة.
أجرت المقابلة هوليا شينك
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عودة المياه إلى مجاريها؟
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رفض تجميد أصول مقربين من غولن في ألمانيا
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مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
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الترويج للتعديلات الدستورية على الأرض الألمانية
رفضت ألمانيا ترويج ساسة أتراك في أراضيها للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017. واتهم أردوغان المستشارة ميركل آنذاك باللجوء إلى ممارسات "نازية" لمساندتها هولندا في النزاع الذي نشب بينها وبين تركيا لنفس المسالة، مما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الألماني شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".
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التجسس في ألمانيا على معارضي أردوغان
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
الجنود الألمان يغادرون قاعدة أنجرليك التركية
رفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو. وقررت ألمانيا إثر ذلك في حزيران/يونيو 2017 سحب قواتها الـ 260 الذين كانوا للمشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، بنقل هذه القوات إلى الأردن. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
تشبيه ميركل بهتلر وهجوم الصحافة التركية على ألمانيا
نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017، صورة للمستشارة ميركل، على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية. وجاء التصعيد الإعلامي هذا قبيل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017 وبعد المناظرة التلفزيونية بين المستشارة ميركل ومنافسها الاشتراكي شولتس، حيث دعا كلاهما إلى إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
قمة جبل جليد الخلافات
شددت الخارجية الألمانية في تموز/يوليو 2017، من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا وتركيا وإعلان برلين عن "توجه جديد" في سياستها تجاه أنقرة.
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
إيقاف تصدير الأسلحة
تصدير الأسلحة إلى تركيا يمثل إشكالية أيضا، وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة لها بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا مطلع هذا العام. جاء ذلك بعد تزايد الانتقادات ضد تصدير أسلحة إلى تركيا إثر توغل قواتها في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
قضية مسعود أوزيل واستغلالها إعلاميا
أعلن مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع أردوغان، قبيل نهائيات كأس العالم في روسيا. واتهم أوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية مشددا على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما التقط الصورة مع أردوغان. فيما انتقد أردوغان المعاملة التي لاقاها أوزيل التي وصفها بـ"غير المقبولة".
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تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا
"ضمانات هيرمس"
رغم الأزمة التي مرت بها العلاقات الألمانية - التركية، ارتفعت الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا، والتي تعرف باسم "ضمانات هيرمس"، بصورة ملحوظة في عام 2017 ووصلت إلى نحو 1.5 مليار يورو. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حدا أقصى للضمانات في أيلول/ سبتمبر 2017، بلغ هذا المبلغ. ورفعت ألمانيا هذا التحديد في شهر تموز/يوليو الماضي. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.
الكاتب: زمن البدري