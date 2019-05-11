 صحفي ألماني-تركي يحمِّل أردوغان مسؤولية تعذيبه وأنقرة تنفي | أخبار | DW | 12.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

صحفي ألماني-تركي يحمِّل أردوغان مسؤولية تعذيبه وأنقرة تنفي

اتهم الصحفي الألماني- التركي دينيس يوجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله في تركيا، فيما رفضت أنقرة تلك الاتهامات معتبرة إياها ادعاءات لا أساس لها وتهدف لتشويه تركيا.

Berlin Journalist Deniz Yücel zur Vernehmung vor Amtsgericht (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

أكد الصحفي الألماني- التركي دينيس يوجيل مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية في إفادته الكتابية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة الألمانية برلين تعرضه للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن "سيليفري" شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول خلال الأيام الأولى التي قضاها في السجن".

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية التركية إشعار وزارة الخارجية الألمانية للحكومة في أنقرة بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وجاء في بيان المتحدث باسم الوزارة، حامي آقصوي، تم نشره اليوم (الأحد 12 مايو/ أيار 2019) أنه تم فحص الاتهامات في الماضي بالفعل من قبل مكتب المدعى العام المختص الذي قرر عدم متابعة المسألة بعد ذلك. وأضاف المتحدث أن مبدأ "لا تسامح مع التعذيب" يسري منذ عام 2003، لافتا إلى أن الادعاءات التي لا أساس لها تهدف لتشويه تركيا.

واتهم يوجيل الرئيس التركي بالمسؤولية عن تعذيبه وتعرضه للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن "سيليفري" شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول. يذكر أن يوجيل قضى عاما في الحبس في تركيا حتى تم الإفراج عنه في شباط / فبراير عام 2018 ويتهم الادعاء العام التركي يوجيل بالترويج للإرهاب وإثارة الفتن.

مشاهدة الفيديو 01:40

تركيا حليف استراتيجي لألمانيا لا غنى عنه!

وغادر يوجيل تركيا بعد إطلاق سراحه، إلا أن قضيته لا تزال سارية هناك. وعقب ادعاء يوجيل بتعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله في تركيا، طالبت وزارة الخارجية الألمانية أنقرة أمس السبب بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقالت الخارجية التركية "ندين أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، فهي أمور خارجة عن نطاق القانون". وطالبت برلين الحكومةَ التركية على نحو حثيث "بالالتزام بالمعايير الدولية التي ألزمت نفسها بها"، والتي من بينها، إلى جانب الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، التزامات مجلس أوروبا بمنع التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا عضو في مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة، بينها ألمانيا. وجاء في البيان الصادر من أنقرة اليوم الأحد أن موقف وزارة الخارجية الألمانية غير مبرر تماما، مؤكدا أن جميع الأماكن في تركيا التي يُحرم فيها أشخاص من حريتهم يمكن فحصها "عن طريق آليات دولية".

ح.ز/م.س (د.ب. أ)

 

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

ألمانيا تطالب تركيا بالالتزام بالميثاق الأممي لمناهضة التعذيب

عقب ادعاء الصحفي التركي-الألماني، دينيس يوجيل، التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله واتهامه الرئيس التركي بالمسؤولية عن ذلك، طالبت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة التركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. (11.05.2019)  

الصحفي الألماني-التركي يوجيل يتهم الحكومة الألمانية بـ"الخيانة"

حصل الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل، الذي يواجه تهما بالإرهاب في تركيا، جائزة إعلامية في ألمانيا تكريما لشجاعته. وفي كلمته انتقد زيارة أردوغان المرتقبة لألمانيا واتهمها بـ "خيانة الطامحين لمجتمع حر ديمقراطي علماني". (19.09.2018)  

الصحافي دنيز يوجيل يحمّل أردوغان مسؤولية تعذيبه في السجن

بعد صمت طويل، كشف الصحافي الألماني ـ التركي دنيز يوجيل أمام محكمة في برلين بعض التفاصيل عن أساليب تعذيبه في السجن التركي أثناء اعتقاله لمدة عام دون محاكمة، وحمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تعذيبه. (10.05.2019)  

لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ (21.07.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تركيا حليف استراتيجي لألمانيا لا غنى عنه!  

مواضيع ذات صلة

Berlin: Journalist Yücel zur Vernehmung vor Amtsgericht

ألمانيا تطالب تركيا بالالتزام بالميثاق الأممي لمناهضة التعذيب 11.05.2019

عقب ادعاء الصحفي التركي-الألماني، دينيس يوجيل، التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله واتهامه الرئيس التركي بالمسؤولية عن ذلك، طالبت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة التركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

Berlin Journalist Deniz Yücel zur Vernehmung vor Amtsgericht

الصحافي دنيز يوجيل يحمّل أردوغان مسؤولية تعذيبه في السجن 10.05.2019

بعد صمت طويل، كشف الصحافي الألماني ـ التركي دنيز يوجيل أمام محكمة في برلين بعض التفاصيل عن أساليب تعذيبه في السجن التركي أثناء اعتقاله لمدة عام دون محاكمة، وحمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تعذيبه.

Türkei Verhaftung Gülen-Bewegung

وجهة نظر: اردوغان لا يفهم إلا لغة القوة 14.12.2018

تقيم تركيا حسب تحقيقات صحفية لقناة التلفزيون الألمانية الثانية سجونا سرية يخضع فيها أتباع غولن للتعذيب. ويعتبر إركان أريكان في تعليقه التالي أنه وجب على أوروبا أن تأخذ من دونالد ترامب مثالا للتعامل مع اردوغان بلغة واضحة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  