 صحفيون حول العالم يتجهون إلى القضاء ضد المخابرات الألمانية | سياسة واقتصاد | DW | 19.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

صحفيون حول العالم يتجهون إلى القضاء ضد المخابرات الألمانية

يتجسس جهاز الاستخبارات الألماني على الإنترنت عبر العالم مستندا على قانون مثير للجدل. صحفيون أجانب يسعون إلى إلغاء القانون بقرار من المحكمة الدستورية العليا لأسباب كثيرة من أبرزها القلق على أمنهم الشخصي.

مراكز التجسس التابع للمخابرات الألمانية في منطقة باد آيبلينغ

مراكز التجسس التابع للمخابرات الألمانية في منطقة باد آيبلينغ

لولا ادوارد سنودن لما صدر القانون المعدل لجهاز الاستخبارات الألمانية في عام 2017. فقط من خلال ما كشفه المخبر الشهير، اصبح معروفا أن جهاز الاستخبارات الألماني متورط بعمق في فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية/ NSA. وسنودن أكد بوثائقه الصادرة في عام 2013 كيف أن الوكالة تتجسس بمساعدة جهاز الاستخبارات الألماني على الاتصال عبر الانترنيت في جميع أنحاء العالم، وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت ضحية التجسس.

هذه الفضيحة اهتمت بها في السابق لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الألماني اقترحت صيغة جديدة لقانون جهاز الاستخبارات الألمانية، لأنه فقط الألمان محميون في الخارج من المراقبة دون دوافع. ورفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" دعوى ضد ذلك أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه. والمرافعة الشفوية بدأت الثلاثاء، ويُتوقع صدور الحكم بعد شهور.

مختارات

تنظر المحكمة الدستورية في ألمانيا في اتهامات وجهت من منظمات إعلامية وصحفيين لجهاز الاستخبارات الخارجية بمخالفة الدستور على خلفية مراقبته لشركات إعلامية على مستوى العالم. (28.12.2019)

ينوي وزير الداخلية الألماني زيهوفر منح جهاز الاستخبارات الداخلية المزيد من الصلاحيات لمراقبة منصات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي كبرنامج واتس آب. زيهوفر يضع الأمر في سياق ملاحقة "مدبري هجمات الإرهاب". (21.03.2019)

مضبوطات مختلفة تحفظت عليها المخابرات الألمانية ولم تكن متاحة أمام الرأي العام حتى الآن، معروضة في متحف خاص بمقرها في برلين يمكن للزوار مشاهدتها عن قرب. وتريد من خلاله تعريف الجمهور بعملها وكشف بعض أسرارها. (06.11.2019)

وحتى بعض الصحفيين الأجانب العاملين في الصحافة الاستقصائية رفعوا دعوى دستورية. فهم قلقون على أمنهم الشخصي ومخبريهم. والمراسل المقدوني، غوران ليفكوف يتحرى عن حالات الفساد في وطنه. وفي الغالب في اتصال مباشر أو غير مباشر مع ألمانيا، كما يقول. وهو مرتبط في الغالب بمصادر يتواصل معها عبر الهاتف والإيميل أو خدمات ميسنجر.

غوران ليفكوف: "إنه خطر على حقوق الانسان الأساسية"

"إذا تم التنصت على محادثات المخبرين الخاصين بي، فإن مصادري ستبقى صامتة"، يقول ليفكوف، ولذلك هو يعتبر قانون جهاز الاستخبارات الألمانية "هجوما خطيرا على الصحفيين الاستقصائيين وبذلك على حرية الصحافة". وهذا الصحفي يضيف:" إنه خطر على حقوق الانسان الأساسية". والحكومة الألمانية ومعها جهاز الاستخبارات الألماني يعتبران هذه التخوفات بدون أساس، ويعتقدان أن المراقبة المكثفة للأجانب في الخارج لاسيما في الحرب ضد الارهاب ضرورية. ومن أجل ذلك يتم في حال الضرورة تخزين المعلومات وتقديمها لأجهزة استخبارات خارجية.

Edward Snowden (picture-alliance/MAXPPP/Kyodo)

الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، ادوارد سنودن وجه أيضا انتقادات لجهاز الاستخبارات الألمانية

مكتب المستشارية: قضية حرب وسلام

رئيس المستشارية من الحزب المسيحي الديمقراطي، هيلغه براون أشار في المرافعة إلى توترات آنية مثلا مع ايران وفي العراق أو في ليبيا. فألمانيا تحتاج في غضون ساعات إلى معلومات موثوقة. "فالسؤال حول من يقف وراء هجوم قد يحسم بين الحرب والسلام".

وحقيقة أن يراقب جهاز الاستخبارات الألمانية في الخارج الاتصال بالإنترنيت يعتبرها المدعون مبنية على أساس، لكنهم يرفضون في الإشارة إلى حقوق الانسان العالمية التمييز بين الألمان والأجانب ويعتبرونه منافيا للدستور. كما أنهم يعتبرون من المستحيل لأسباب تقنية التدقيق بدون ارتكاب أخطاء في الاتصال العالمي عبر الهاتف والميل أو الدردشة. بكل بساطة يوجد وراء ذلك في كل مرة السؤال عن أي جنسية يحمل الشخص الذي يتواصل خارج ألمانيا؟

بلاز زغاغا: " الصحفيون على الجانب الصحيح"

الصحفي السلوفيني، بلاز زغاغا يحدوه نفس القلق لدى زميله المقدوني غوران ليفكوف الذي يفيد أنه ليس من الضروري أن يقوم أي جهاز مخابرات بمراقبة عمله الذي يقوم به في الصالح العام، مضيفا: "أعتقد أننا نحن كصحفيين نقف في الجانب الصحيح. إذن لماذا يجب أن يتجسسوا علينا؟" فالصحفيون الاستقصائيون يمارسون على كل حال عملا صعبا. "هناك ضغط كثير وتهديدات ومشاكل قانونية". والمراقبة المنهجية تضفي مزيدا من الصعوبة على عملهم، لأن الكثير من المصادر الممكنة ينتابها الخوف من التواصل معنا".

وهذا النزاع القانوني يتحرك في "نقطة تقاطع تطورات تطبع زمننا". وبهذا يشير إلى التوترات الدولية المتزايدة والنزاعات التي تحصل اليوم بشكل متزايد في المجال الرقمي. وفي الصلب يتعلق الأمر بالجواب على سؤال، كيف يمكن التكييف بين الأمن والحقوق الأساسية؟

قوات تابعة للوحدات العسكرية الألمانية في أفغانستان

جهاز الاستخبارات الألمانية يجمع أيضا معلومات لحماية الجنود الألمان في الخارج

مدعون يأملون في الدور الريادي لألمانيا

والمكلف بمتابعة المحاكمة من جهة منظمة "مراسلون بلا حدود"، بيان مويني يشعر بالأمل عقب المرافعة الشفوية الأولى. ويرتبط الأمر بضمانة أن تجد وسائل التواصل مبدئيا الحماية. والمحكمة الدستورية وجب عليها الآن تقرير ما إذا وجب على جهاز الاستخبارات الألمانية مراعاة "هذه الحماية إذا كان يلتقط في الخارج بيانات ومعلومات عن طريق مراقبته شبكة الانترنيت".

وحاليا بإمكان جهاز الاستخبارات الألمانية "لأهداف غير واضحة وبدون مبررات" التقاط الكثير من البيانات وتفتيشها ومعالجتها وتحويلها جزئيا بصفة تلقائية إلى أجهزة أجنبية. ويعتبر مويني أن هذا يتجاوز الحدود. فالألمان يتوقعون أيضا من وكالة الأمن القومي الأمريكية " أن لا تتجسس بكثافة علينا دون سبب". وسيقدم ذلك مساعدة كبيرة، لو أن محكمة بارزة " في بلد مهم تضع حدودا أمام جهاز الاستخبارات الألمانية". وبهذا يربط مويني الأمل في أن يتم في بلدان أخرى وضع عمل المراقبة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية على محك الاختبار.

مارسيل فورستناو/ م.أ.م

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


 

مختارات

أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

استأثر جوليان أسانج باهتمام الرأي العام العالمي منذ بدء ظهور أولى تسريبات موقعه ويكيليكس. وفيما يعتبره البعض "باحثاً عن الحقيقة"، يراه البعض الآخر "متهورا باحثا عن الشهرة". تعرف على أبرز محطات أسانج منذ تأسيسه ويكيليكس. (11.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland BND Abhörskandal Symbolbild

اتهامات للاستخبارات الألمانية بـ"مراقبة جماعية" للمواطنين 28.12.2019

تنظر المحكمة الدستورية في ألمانيا في اتهامات وجهت من منظمات إعلامية وصحفيين لجهاز الاستخبارات الخارجية بمخالفة الدستور على خلفية مراقبته لشركات إعلامية على مستوى العالم.

Razzien bei Rechtsextremen Fahnen, Masken und Waffen

ألمانيا.. قوائم "أعداء" اليمين المتطرف تبث الهلع 10.11.2019

آلاف الأشخاص في ألمانيا، على رأسهم ساسة بارزون، مدرجون على ما يُسمى قوائم الأعداء والموت التي تصدرها جهات يمينية متطرفة. السلطات المختصة لا تقوم دوماً بإخطار الأشخاص المعنيين. فما هو حجم الخطر المحدق؟

Monika Müller Salafismus

محنة العائلة الألمانية.. عندما تلبس ابنتها فجأة النقاب! 04.10.2018

عندما يتخذ الأطفال قرارات مصيرية، يصعب على الوالدين تفهمها وتحمل نتائجها، خصوصا إذا قرر الأطفال أن يسيروا على طريق التطرف. DW ألتقت أم لمتطرفة ألمانية مرت بهذه المحنة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  