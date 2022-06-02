 صحفية سورية تتحدى الصعوبات | DW الأخبار | DW | 02.06.2022

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صحفية سورية تتحدى الصعوبات

في ظل ظروف الحرب ، تكافح الصحفيات السوريات داخل سوريا للاستمرار بعملهم في التغطية الإعلامية على الرغم من كل الصعوبات والانتهاكات التي تمارس عليهم لثنيهم عن ذلك

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