صحفية سورية تتحدى الصعوبات

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في ظل ظروف الحرب ، تكافح الصحفيات السوريات داخل سوريا للاستمرار بعملهم في التغطية الإعلامية على الرغم من كل الصعوبات والانتهاكات التي تمارس عليهم لثنيهم عن ذلك
آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.
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