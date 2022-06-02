صحفية سورية تتحدى الصعوبات

استقصاء الحقائق - كيف أصبح الأطفال "أداة دعاية" في التصعيد بين إسرائيل وغزة؟

آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.