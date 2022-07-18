صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت

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تعرضت مراسلة دي دبليو مانيرا تشاودري مرارا للإهانات والتعليقات البغيضة عبر الإنترنت. ممارسات يُراد بها إسكات النساء مثلها اللواتي يعبرن عن أنفسهن سياسيا أو صحفيا في وسائل الاعلام.
استقال حاكم نيويورك أندرو كومو من منصبه بعد مواجهته لعدة مزاعم خاصة بالتحرش الجنسي بإحدى عشرة امرأة. يأتي ذلك بعد ضغوط، أبرزها مطالبة الرئيس بايدن له بالاستقالة. واعترف كومو بأنه "يقبل الناس ويعانقهم بعفوية!".
يسحب الجيش الألماني فصيلة مشاة مدرعة تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا عقب الاشتباه في ارتكاب جرائم التحرش الجنسي والإهانة والإكراه، ربما تكون قائمة على أساس عنصري، وكذلك الاشتباه الأولي في سلوكيات متطرفة.
تثير حادثة تحرش مئات الفتيان "المنحدرين من شمال إفريقيا" بنساء في منتجع سياحي إيطالي جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها جاءت في إطار حفلات باسم إفريقيا. وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداث رأس السنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية.
تتعرض الفتيات والشابات في أنحاء العالم لأشياء سيئة في شبكات التواصل الاجتماعي، منها الإيذاء اللفظي أو الإهانة أو التحرش الجنسي، وفقا لاستطلاع دولي شاركت فيه 14 ألف فتاة وشابة. فما هي الشبكات الأخطر عليهن؟ وبماذا يطالبن؟
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