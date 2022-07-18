 صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت | كليك | DW | 01.08.2022

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كليك

صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت

تعرضت مراسلة دي دبليو مانيرا تشاودري مرارا للإهانات والتعليقات البغيضة عبر الإنترنت. ممارسات يُراد بها إسكات النساء مثلها اللواتي يعبرن عن أنفسهن سياسيا أو صحفيا في وسائل الاعلام.

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