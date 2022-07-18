صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت

استقالة حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بـ11 امرأة

استقال حاكم نيويورك أندرو كومو من منصبه بعد مواجهته لعدة مزاعم خاصة بالتحرش الجنسي بإحدى عشرة امرأة. يأتي ذلك بعد ضغوط، أبرزها مطالبة الرئيس بايدن له بالاستقالة. واعترف كومو بأنه "يقبل الناس ويعانقهم بعفوية!".