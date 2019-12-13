 صحتك من أظافرك .. هذا ما تكشفه الأظافر من أسرار! | عالم المنوعات | DW | 14.12.2019

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منوعات

صحتك من أظافرك .. هذا ما تكشفه الأظافر من أسرار!

يمكن اعتبار التغيرات التي تطرأ على الأظافر مقياساً حقيقياً لصحة الإنسان ومتطلبات واحتياجات جسمه. بعضها يشير إلى احتمال الإصابة بأمراض معينة وأخرى تظهر نتيجة تغيرات طبيعية.

يرتبط شكل الأظافر بالحالة الصحية وأي تغير في شكل الظفر أو لونه قد يشير إلى بعض المشاكل الصحية.

يمكن أن تكشف الأظافر عن صحة الإنسان.

الأظافر السليمة تكون في العادة قوية ومرنة وملساء ولونها لامع، وأي تغييرات تطال الأظافر، مثل ظهور بقع بيضاء أو تشققات أو تشوهات، هي في الواقع إشارات إلى أمراض معينة، حسبما جاء في موقع "فوكوس" الألماني. وتحدث هذه التغيرات غالبا بشكل تدريجي أو مفاجئ. ويضيف الموقع أنه يجب أخذ تغيرات الأظافر على محمل الجد لأنها تدل في الواقع على إصابة الجسم بأمراض خطيرة كأمراض القلب والرئة والكبد.

مختارات

تهتم الكثير من السيدات بأناقة وجمال أظافر اليدين والقدمين. ويبقى طلاء الأظافر من الوسائل التجميلية المهمة المستعملة. لكن فريقاً من العلماء توصل إلى أن بعض مكونات الطلاء تؤدي إلى زيادة الوزن، تعَرَّف عن هذه الحقائق بنفسك! (02.11.2015)

في إطار سعى العلماء إلى تطبيق فكرة زرع أجهزة داخل جسم الإنسان لتسجيل معلومات عن المتغيرات الصحية، توصل العلماء إلى فكرة تقوم على زرع أجهزة استشعار على الأظافر لتفادي مخاطر التصاق مواد غريبة بالجسم، فكيف يعمل هذا الجهاز؟ (30.12.2018)

ويرتبط شكل الأظافر بالحالة الصحية وأي تغير في شكل الأُظفور أو لونه قد يشير إلى بعض المشاكل الصحية. بل إن هناك علامات مرضية يقوم الطبيب بتشخيصها فقط عن طريق النظر إلى الأظافر. موقع قناة "إن دي إر" يعرض أشكالا للأظافر وألوانها وعلاقتها بالحالة الصحية:
- بقع بيضاء على الأُظفور هي في معظمها جيوب هوائية غير ضارة تنشأ عندما ينمو الأُظفور.   
- تواجد بقع صفراء في الأُظفور يمكن أن يكون ناتج عن ملامسة مواد التنظيف أو عن طريق الاستعمال المفرط لصباغة الأظافر مثل الأحمر الذي يخترق صفيحة الأُظفور.
- اللون البني الفاتح دليل على بداية تكون فطريات في الأُظفور، لذا يُنصح بزيارة الطبيب في هذه الحالة لأن العدوى يمكن أن تنتقل إلى الأظافر الأخرى.
- اللون البني الداكن القريب إلى بقع سوداء لا يتغير شكلها دليل محتمل على سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني).

غالبا ما ترتبط شقوق الأظافر بالتهاب المفاصل أو بأمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية وتساقط الشعر الدائري، أو قد تكون شقوق الأظافر أيضا ناتجة عن عدم حصول الأظافر على الكفاية من الدم، كما ذكر موقع "فيت فور فان" الألماني. أما إذا تغير شكل الأُظفور فجأة وأصبحت خشنة فذلك يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الرئة.

ع.اع. / ع.خ 

  • Deutschland Fingernägel Nagellack Messe

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    نستخدم أيادينا في أداء مهام عديدة خلال اليوم، ما يجعلها تستحق عناية خاصة لتبدو دائما بمظهر جيد. ولأن جمال اليدين لا يكتمل إلا بالأظافر الصحية، فيجب استخدام المرطبات للأظافر أيضا والاهتمام بطلائها بالطريقة المناسبة.

  • Symbolbild Wasser

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    يساعد تقشير جلد اليدين، باستخدام مواد طبيعية مثل ملح البحر، على التخلص من الخلايا الميتة والجلد الزائد الذي يتجمع حول الأظافر، كما يعطي المظهر الناعم والرطب لليدين.

  • Putzen Scheibenreinigung Fenster Schwamm

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التنظيف والصابون تضر بالأظافر وببشرة اليدين، لذا يفضل استخدام صابون مصنوع من مواد نباتية طبيعية أو زيت البندق والجوجوبا، مع الحرص على ارتداء القفازات أثناء التنظيف.

  • Aloe Vera Saft

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    لا تحتوي بشرة اليدين تقريبا على أي غدد دهنية، لذا فإن وضع الكريم بانتظام على اليدين من ضروريات الحفاظ على جمال اليدين. ويفضل أن تكون الكريمات مستخرجة من مواد طبيعية كالصبار.

  • Zitronen und nackte Haut in der Lemon Lounge

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    يساعد وضع اليدين في ماء دافئ عليه قطرات من الليمون في إزالة التصبغات الصفراء المومجودة على الأظافر أو كف اليد. وبعد الماء بالليمون ينصح بوضع مرطب قوي أو زيوت طبيعية مرطبة.

  • Nagelfeile

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    لضمان صحة الأظافر والحفاظ على مظهرها، ينصح الخبراء باستخدام المِبْرد الخشبي وليس المعدني، وكذلك تجنب استخدام المقص تماما واستخدام القصافة، إذ تقل معها خطورة تكسير الأظافر أثناء قصها.

  • Deutschland Fingernägel lackieren

    أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

    ويفضل أن يتم وضع ثلاث طبقات من طلاء الأظافر، وفق موقع "أبوتيكن أومشاو". وبالرغم من الوقت الذي يستغرقه هذا الأمر إلا أن النتيجة تستحق. إذ يبقى اللون لامعا لفترة أطول.

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

مختارات

أسرار الحفاظ على جمال اليدين والأظافر

نستخدم أيادينا في أداء مهام عديدة خلال اليوم، ما يجعلها تستحق عناية خاصة لتبدو دائما بمظهر جيد. ولأن جمال اليدين لا يكتمل إلا بالأظافر الصحية، فيجب استخدام المرطبات للأظافر أيضا والاهتمام بطلائها بالطريقة المناسبة. (14.04.2015)  

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