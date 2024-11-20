صحتك على المحك..دراسة تربط بين الجلوس طويلا وأمراض القلب!

أظهرت دراسة حديثة أن الجلوس والرقاد لفترات طويلة يشكلان خطرا كبيرا على صحة القلب. واستندت الدراسة إلى متابعة حوالي 90 ألف شخص على مدار 8 سنوات. كما أن ممارسة الرياضة قد لا تعوّض الأضرار الناتجة عن الجلوس المطول.

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن الجلوس أو الرقاد لفترات طويلة على مدار اليوم بدون نشاط يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس وان"، فإن إتباع السلوكيات التي تتسم بالخمول لأكثر من عشر ساعات في اليوم، يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

ويقول الطبيب شان خورشيد اخصائي أمراض القلب بمستشفى ماساشوسيتس العام في بوسطن: "هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة للتقليل من الخمول من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر فترة 6.10 ساعات يوميا من الخمول هي الحد الفاصل لتزايد احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "الجلوس أو الرقود لفترات طويلة يمكن أن يكون ضارا بالصحة حتى بالنسبة لمن يمارسون التدريبات الرياضية في باقي أوقات اليوم".

الجلوس الطويل يسبب المرض! To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واستندت الدراسة إلى بيانات تخص حوالي 90 ألف شخص من بنك البيانات الحيوية البريطاني (يو.كيه بيوبانك)، وكان متوسط فترة الخمول التي يقضيها المتطوعون في التجربة تبلغ 4.9 ساعات يوميا.

ووجد الباحثون أنه بعد ثماني سنوات من المتابعة، اصيب 5% من المتطوعين باضطراب في نبضات القلب، و2% فشل في وظائف القلب، وتعرض 2% لنوبة قلبية، وتوفي 1% جراء على مرتبطة بأمراض القلب.

ويؤكد الباحثون أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب تظل محدودة إلى أن تتجاوز فترة الخمول على مدار اليوم حاجز 6.10 ساعات، وعندئذ تزيد المخاطر بشكل ملموس.

ر.م ( د ب أ)