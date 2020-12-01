صحتك بين يديك - نقص المناعة البشرية وتداعياتها

فيروس كورونا يتحور أكثر من 30 مرة بجسد سيدة مصابة بالإيدز

في حالة نادرة بجنوب إفريقيا، ظل فيروس كورونا في جسد سيدة مصابة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) لمدة سبعة أشهر، بعدما تحور لأكثر من 30 مرة، من بينها نسختان خطيرتان، حسبما نشر باحثون في دراسة. فما السبب؟