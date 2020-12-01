 صحتك بين يديك - نقص المناعة البشرية وتداعياتها | صحتك بين يديك | DW | 26.11.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - نقص المناعة البشرية وتداعياتها

في حلقة هذا الأسبوع من مجلة صحتك بين يديك نتطرق إلى فيروس نقص المناعة البشرية وإلى تداعياته المجتمعية. كما نتعرف على بعض الاستراتيجيات للتعامل مع هذا الفيروس.

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