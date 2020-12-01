صحتك بين يديك - نقص المناعة البشرية وتداعياتها

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في حلقة هذا الأسبوع من مجلة صحتك بين يديك نتطرق إلى فيروس نقص المناعة البشرية وإلى تداعياته المجتمعية. كما نتعرف على بعض الاستراتيجيات للتعامل مع هذا الفيروس.
يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
في حالة نادرة بجنوب إفريقيا، ظل فيروس كورونا في جسد سيدة مصابة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) لمدة سبعة أشهر، بعدما تحور لأكثر من 30 مرة، من بينها نسختان خطيرتان، حسبما نشر باحثون في دراسة. فما السبب؟
وافق أحد أبرز معاهد ألمانيا على إجراء تجارب سريرية لمرضى مصابين بكورونا عبر استخدام عقار إيه بي إكس 464. وحسب المعهد فإن هذا العقار له علاقة بالأساس بعلاج نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لكنه لا يزال في طور الدراسة.
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