صحتك بين يديك - مجلة الصحة

حذارِ من هذه الخطوات عند ابتلاع طفلك دواء بالخطأ!

في بعض الأحيان يبتلع الأطفال أدوية بدافع الفضول ويؤدي ذلك إلى تعرضهم لمخاطر صحية، ما يستدعي إسعافهم في الوقت المناسب. فما هي الخطوات التي يجب اتباعها أو الحذر منها عند تناول طفل دواء عن طريق الخطأ؟