صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - لماذا يعتبر فقدان الوزن صعبًا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي ملياري شخص من زيادة الوزن. الكثير منهم يرغبون في فقدان الوزن، لكن هذا صعب. فمتى يكون الشخص حقًا سمينًا؟ وإذا كانت الأنظمة الغذائية لا تفعل شيئًا، فما العمل؟ وما هي الرياضة التي تساعد حقًا على إنقاص الوزن؟