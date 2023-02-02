صحتك بين يديك - لماذا يعتبر فقدان الوزن صعبًا

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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي ملياري شخص من زيادة الوزن. الكثير منهم يرغبون في فقدان الوزن، لكن هذا صعب. فمتى يكون الشخص حقًا سمينًا؟ وإذا كانت الأنظمة الغذائية لا تفعل شيئًا، فما العمل؟ وما هي الرياضة التي تساعد حقًا على إنقاص الوزن؟
الفرق بين زيادة الوزن والدخول في مرحلة السمنة ومن ثم السمنة المفرطة قد لا يكون كبيرا جدا في البداية، وهو ما قد يحتاج إلى عمليات تدخل جراحي لاحقا. فما هي أنواع هذه العمليات وما فوائدها؟
هل من سبيل للتدخل المبكر ومنع حدوث أمراض المجتمع الحديث الخمسة الشهيرة؟ نعرض لكم سبل الوقاية وما الذي يمكن فعله للحفاظ على صحتنا وتجنيبها مخاطر السرطان وأخوته.
لا يكشف العمر الحقيقي للشخص إلا عن القليل بشأن الحالة الصحية والأداء الجسدي العام. لكن يوجد هناك تقييم آخر يمكن من خلاله التعرف على العمر البيولوجي؟ فهل تعرف ما هو عمرك البيولوجي؟
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