صحتك بين يديك - كيف نتعافى بالشكل الصحيح

الرجال يعيشون أطول من النساء.. النوم بهذه الكيفية يطيل عمرك!

توصل باحثون من أمريكا إلى أن الرجال يستفدون من النوم الصحي أكثر من النساء، إذ قد يطيل عمرهم بما يقرب من خمس سنوات، والإناث بحوالي عامين ونصف فقط. فما التفسير العلمي لهذا الاختلاف؟