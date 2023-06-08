 صحتك بين يديك - كيف نتعافى بالشكل الصحيح | صحتك بين يديك | DW | 08.06.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - كيف نتعافى بالشكل الصحيح

يحتاج الجسد والعقل إلى راحة منتظمة. وهذا يشمل أكثر من مجرد النوم. لأن هناك أنواعًا مختلفة من التعافي - اعتمادًا على سبب الإجهاد والإرهاق.

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