صحتك بين يديك - كيف نتعافى بالشكل الصحيح

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يحتاج الجسد والعقل إلى راحة منتظمة. وهذا يشمل أكثر من مجرد النوم. لأن هناك أنواعًا مختلفة من التعافي - اعتمادًا على سبب الإجهاد والإرهاق.
قد تجلس بجوار سائق السيارة خلال الرحلات الطويلة وتشعر بالملل، مما يجعلك تتخذ وضع جلوس يشعرك بالراحة أكثر، لكن ذلك قد يشكل خطراً على حياتك. فما هي وضعية الجلوس هذه؟ وما هي مخاطرها؟
توصل باحثون من أمريكا إلى أن الرجال يستفدون من النوم الصحي أكثر من النساء، إذ قد يطيل عمرهم بما يقرب من خمس سنوات، والإناث بحوالي عامين ونصف فقط. فما التفسير العلمي لهذا الاختلاف؟
رغم الحصول على قسط وافر من النوم، يشعر بعض الناس بتعب شديد يُصعب من مهمة القيام بعدة أمور يومية. تكرر الشعور بالتعب الشديد قد تكون خلفه ثلاثة أسباب. وكيف يمكن التعامل معه؟
تتراجع الصحة العقلية لثلث الأمهات بشكل ملحوظ في السنوات السبع الأولى بعد الولادة، حسب دراسة. ومن هنا كانت الموازنة بين العمل والأسرة والتغلب على الضغط النفسي ضرورة للمرأة العاملة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول