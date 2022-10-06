 صحتك بين يديك - كورونا: هل من نهاية لها؟ | صحتك بين يديك | DW | 03.11.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - كورونا: هل من نهاية لها؟

في نهاية عام 2019 ظهر في الصين مرض رئوي جديد، سرعان ما هيمن على العالم أجمع. فهل ما زلنا نخشى العدوى بكورونا؟ وما العواقب المعقدة على القلب والرئتين والدماغ؟

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An Indian veterinary clinic employee administers a Rabies vaccination to a pet dog during a free vaccination camp at a Government Veterinary Hospital on World Zoonoses Day, in Hyderabad on July 6, 2019. - World Zoonoses Day is observed on July 6 each year to bring awareness about diseases that can be transmitted from animals to humans and to commemorate the day when Louis Pasteur successfully administered the first vaccine against Rabies virus on July 6, 1885. (Photo by NOAH SEELAM / AFP) (Photo credit should read NOAH SEELAM/AFP via Getty Images)

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