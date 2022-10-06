صحتك بين يديك - كورونا: هل من نهاية لها؟

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في نهاية عام 2019 ظهر في الصين مرض رئوي جديد، سرعان ما هيمن على العالم أجمع. فهل ما زلنا نخشى العدوى بكورونا؟ وما العواقب المعقدة على القلب والرئتين والدماغ؟
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
تعتزم وزارة الصحة الألمانية إطلاق نظام إنذار مبكر لتحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة أطلقت عليه اسم "رادار الجائحة". يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه ألمانيا إلغاء مجانية اختبارات كورونا لتقتصر على شرائح معينة فقط.
تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".
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