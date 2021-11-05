صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

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من ينام بشكل سيء، فهو معرض على المدى الطويل لخطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان. في هذا الحلقة الجديدة من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على مصدر اضطرابات النوم، وما الذي يمكن فعله لتجنبها.
تعتبر اضطرابات النوم من أكثر أسباب زيارة الطبيب شيوعاً في أوروبا. عوضاً عن الحبوب المنومة، باتت هناك أساليب بديلة تحظى باهتمام متزايد. الفيلم الوثائقي يعرض أساليب ومناهج علاجية جديدة، مثل السفرولوجيا أو العلاج بالضوء.
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