صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

من ينام بشكل سيء، فهو معرض على المدى الطويل لخطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان. في هذا الحلقة الجديدة من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على مصدر اضطرابات النوم، وما الذي يمكن فعله لتجنبها.