صحتك بين يديك - علاقة سعيدة - كيف ذلك؟

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تطبيقات المواعدة؟ أم الحفلات؟ ما هي أفضل طريقة للعثور على شريك المستقبل؟ وكيف يمكن جعل الحب يدوم؟
دفعت العزلة والشعور بالوحدة بسبب تدابير الحجر خلال الجائحة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات، فوقع كثيرون في الفخ، وقد بلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا، فكيف يتم ذلك؟
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