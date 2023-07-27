صحتك بين يديك - علاقة سعيدة - كيف ذلك؟

"دغدغ مشاعري".. استغلال الاحتياج العاطفي للاحتيال باسم الحب

دفعت العزلة والشعور بالوحدة بسبب تدابير الحجر خلال الجائحة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات، فوقع كثيرون في الفخ، وقد بلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا، فكيف يتم ذلك؟