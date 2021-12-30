صحتك بين يديك - طريق السعادة

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هل تتحقق السعادة بالحصول على أشياء كبيرة كالوظيفة والنجاح والثروة؟ العلم يقول إن سلوكنا في الحياة اليومية يحدد رضانا. وبما أن السعادة تجعل الإنسان بصحة جيدة، فإن "صحتك بين يديك" تقدم في حلقة هذا الأسبوع العديد من النصائح.
يتداول العديد من محبي القطط معلومات تفيد أن أصواتها لها مزايا علاجية قادرة على تقليل التوتر والأرق والقلق على الإنسان. فهل أثبت العلم صحة هذه المعلومات أم أنها مجرد إشاعات؟
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