 صحتك بين يديك - طريق السعادة | صحتك بين يديك | DW | 30.12.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - طريق السعادة

هل تتحقق السعادة بالحصول على أشياء كبيرة كالوظيفة والنجاح والثروة؟ العلم يقول إن سلوكنا في الحياة اليومية يحدد رضانا. وبما أن السعادة تجعل الإنسان بصحة جيدة، فإن "صحتك بين يديك" تقدم في حلقة هذا الأسبوع العديد من النصائح.

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