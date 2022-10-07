صحتك بين يديك - صحتك بين يديك ـ بكل الحواس

أي الحواس أكثر قدرة على إثارة الذكريات لدى البشر؟

هل تساءلت يوما لماذا تأتي على بالك ذكرى ما عند شم رائحة معينة، بينما ليس من الضروري أن تتذكر نفس الأمر برؤية أو لمس أو سماع أي شئ؟ لقد نجح باحثون في التعرف على سبب قدرة حاسة الشم على إثارة الذكريات في المخ، فما هو؟