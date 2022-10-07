 صحتك بين يديك - صحتك بين يديك ـ بكل الحواس | صحتك بين يديك | DW | 07.10.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - صحتك بين يديك ـ بكل الحواس

البصر، الشم، السمع، التذوق، اللمس - بهذه الحواس ندرك بيئتنا المحيطة. إحدى هذه الحواس ضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة. هذا ما ستوضحه مجلة صحتك بين يديك.

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