صحتك بين يديك - صحتك بين يديك ـ بكل الحواس

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البصر، الشم، السمع، التذوق، اللمس - بهذه الحواس ندرك بيئتنا المحيطة. إحدى هذه الحواس ضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة. هذا ما ستوضحه مجلة صحتك بين يديك.
في دراسة لنتائج التصوير الشعاعي الرباعي الأبعاد لـمئة امرأة حامل، توصلت باحثون إلى أن الأطفال في رحم الأمهات يتفاعلون مع النكهات المختلفة. فماهي النكهات المفضلة لديهم؟ وماهي النكهات التي لا يفضلونها؟
فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجّد. وهو من العوارض التي تدوم حتى بعد الشفاء من كوفيد-19. أطباء ألمان اكتشفوا علاجاً يساعد على استرجاع هاتين الحاستين.
هل تساءلت يوما لماذا تأتي على بالك ذكرى ما عند شم رائحة معينة، بينما ليس من الضروري أن تتذكر نفس الأمر برؤية أو لمس أو سماع أي شئ؟ لقد نجح باحثون في التعرف على سبب قدرة حاسة الشم على إثارة الذكريات في المخ، فما هو؟
لا داعي للقلق من نسيان صنوبر الماء غير مغلق عند الذهاب إلى السرير، أو من وقوع حريق أثناء النوم بسبب تماس كهربائي، فحواسنا لا يمكن أن تخطئ في عملها حتى أثناء النوم. ولكن ما هو التفسير العلمي لتنبه حواسنا، رغم أننا نائمون؟
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