صحتك بين يديك - صحة جيدة بفضل ممارسة الرياضة

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يمكن للحركة أن تؤثر بشكل إيجابي على مزاجنا. وممارسة الرياضة تحافظ على صحة الدماغ وتزيد من قدرتنا على التعلم، هذا إلى جانب فوائد أخرى متنوعة. ولكن في أي وقت تكون الرياضة أكثر فاعلية وما هو نوع النظام الغذائي الذي يُنصح به للرياضيين الهواة؟
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
قبيل مواجهة الفريق المهمة مع ليفربول يجد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، نفسه مضطراً للتعامل مع أزمة نجمه روميلو لوكاكو الذي عبر عن عدم سعادته في النادي الإنجليزي وأنه يتمنى العودة إلى إنتر، فهل يهدد هدوء صفوف تشيلسي؟
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
هناك مشكلة جديدة ظهرت في مطار برلين الضخم وتحديداً في الصالة الرئيسية. فقد تمّ اكتشاف بكتيريا تلوث المياه الصالحة للشرب، وفقاً لبيان إدارة مطار "برلين-براندنبورغ".
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