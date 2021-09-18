 صحتك بين يديك - صحة جيدة بفضل ممارسة الرياضة | صحتك بين يديك | DW | 06.01.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - صحة جيدة بفضل ممارسة الرياضة

يمكن للحركة أن تؤثر بشكل إيجابي على مزاجنا. وممارسة الرياضة تحافظ على صحة الدماغ وتزيد من قدرتنا على التعلم، هذا إلى جانب فوائد أخرى متنوعة. ولكن في أي وقت تكون الرياضة أكثر فاعلية وما هو نوع النظام الغذائي الذي يُنصح به للرياضيين الهواة؟

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