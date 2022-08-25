صحتك بين يديك - صحة القدمين من صحة الجسم

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تتراوح المسافة التي يمشيها الانسان خلال 80 عاما بين 120 و 160 ألف كيلومتر. وهي المسافة التي تكفي للدوران حول خط الاستواء من ثلاث إلى أربع مرات. لذا كيف لنا أن نحافظ على صحة أقدمنا ولياقتها حتى تتمكن من حملنا طوال هذا الطريق؟
يتسبب اختيار الحذاء الخاطئ للطفل في عرقلة نمو القدم. كما يتسبب في تشوهات وآلام في القدم تظهر مع التقدم في العمر. عوامل يجب مراعاتها عند اختيار حذاء الطفل لحمايته من تبعات قد تحتاج إلى تدخل جراحي في المستقبل.
تجفيف الشعر باستخدام المجفف أو "السيشوار" ممارسة شائعة عند الكثيرين، لكن هل تعلم أنه يجب عليك أيضا تجفيف قدميك بالمجفف نفسه؟ لكن ما الحاجة لذلك، وما الفائدة الصحية؟
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