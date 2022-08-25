 صحتك بين يديك - صحة القدمين من صحة الجسم | صحتك بين يديك | DW | 25.08.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - صحة القدمين من صحة الجسم

تتراوح المسافة التي يمشيها الانسان خلال 80 عاما بين 120 و 160 ألف كيلومتر. وهي المسافة التي تكفي للدوران حول خط الاستواء من ثلاث إلى أربع مرات. لذا كيف لنا أن نحافظ على صحة أقدمنا ولياقتها حتى تتمكن من حملنا طوال هذا الطريق؟

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