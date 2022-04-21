صحتك بين يديك - سمين ونحيف

أسلوب "الوجبة البطيئة" سيجعلك تستغني عن الحمية بعد رمضان!

مع قدوم رمضان، تكثر الولائم ويتم تحضير كل ما لذ وطاب لتقديمه على السفرة الرمضانية، وهو ما قد يؤدي غالبا إلى السمنة. طريقة الأكل ببطء قد تشكل الطريقة المثالية لمن يرغب بالتمتع بالطعام ولا يرغب في اتباع حميات قاسية وشاقة.