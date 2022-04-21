 صحتك بين يديك - سمين ونحيف | صحتك بين يديك | DW | 27.04.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - سمين ونحيف

في بعض المناطق في إفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية، تعتبر البدانة مرغوبة. وفي أجزاء أخرى من العالم، تعتبر النحافة الفائقة مثالية للصحة. هل النحافة أكثر صحة حقا؟ أو هل يمكن التوفيق بين زيادة الوزن والحفاظ على الصحة؟

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