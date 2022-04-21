صحتك بين يديك - سمين ونحيف

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في بعض المناطق في إفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية، تعتبر البدانة مرغوبة. وفي أجزاء أخرى من العالم، تعتبر النحافة الفائقة مثالية للصحة. هل النحافة أكثر صحة حقا؟ أو هل يمكن التوفيق بين زيادة الوزن والحفاظ على الصحة؟
يجادل البعض أنهم اتبعوا العديد من الطرق من أجل خسارة الوزن الزائد، بيد أن الجسم يستعيد بدانته بمجرد الرجوع إلى تناول الطعام بشكل اعتيادي. فما العمل؟ نقدم اليك خمس نصائح لتخفيف وزنك دون أن تضطر لتجويع نفسك.
مع قدوم رمضان، تكثر الولائم ويتم تحضير كل ما لذ وطاب لتقديمه على السفرة الرمضانية، وهو ما قد يؤدي غالبا إلى السمنة. طريقة الأكل ببطء قد تشكل الطريقة المثالية لمن يرغب بالتمتع بالطعام ولا يرغب في اتباع حميات قاسية وشاقة.
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