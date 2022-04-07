صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - رئة سليمة قوية وتنفس طبيعي

للتنفس دور كبير في المحافظة على استمرارية الحياة، فمن خلاله يزود الجسم بالأوكسجين ويتم التخلص من ثاني أوكسيد الكربون. أهمية هذه العملية نشعر بها خاصة عند إصابتنا بأحد أمراض الرئة مثلا. في هذا العدد سنقدم لكم نصائح وإرشادات حول صحة الرئتين والتنفس.