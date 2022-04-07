صحتك بين يديك - رئة سليمة قوية وتنفس طبيعي

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للتنفس دور كبير في المحافظة على استمرارية الحياة، فمن خلاله يزود الجسم بالأوكسجين ويتم التخلص من ثاني أوكسيد الكربون. أهمية هذه العملية نشعر بها خاصة عند إصابتنا بأحد أمراض الرئة مثلا. في هذا العدد سنقدم لكم نصائح وإرشادات حول صحة الرئتين والتنفس.
السعال المزمن بالإضافة إلى أعراض أخرى ينذر بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. فما هي أسباب الإصابة بهذا المرض الذي يؤدي إلى الوفاة، وما هي سبل تفادي الإصابة به أو العلاج منه؟
يعتقد الكثير من الشباب أن السجائر الإلكترونية أقل خطراً من السجائر العادية، لكن دراسة أمريكية جديدة أظهرت أن الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية لرئة المدخنين تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
بدأ الأطباء الألمان يراكمون المزيد من التجارب بعد تجاوز مرحلة الدهشة الاستكشافية الأولى بشأن سلوك فيروس كوفيدـ 19. ومن بين ما أثار انتباههم في الأسابيع الماضية رصدهم لغيوم ساطعة غير عادية يسببها الفيروس على حافة الرئتين.
نقرأ مرارا وتكرارا أن "المرض يصيب خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة". لكن ما هي تلك الأمراض المزمنة؟ ولماذا هي في غاية الخطورة عند الإصابة بعدوى فيروسية؟
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