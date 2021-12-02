صحتك بين يديك - جهاز مناعة قوي

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يحارب جهاز المناعة باستمرار الفيروسات والبكتيريا وغيرها. لكن مدى النجاح في ذلك يتوقف علينا، إذ أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم والإجهاد تعد من أهم العوامل المؤثرة على كفاءة جهاز المناعة.
تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.
من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا يُعتقد أنها أكثر عدوى من دلتا. ويجهل العلماء ما إذا كانت اللقاحات المتاحة حاليا فعالة ضدها، وميركل تطالب بإجراءات أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.
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