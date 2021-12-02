 صحتك بين يديك - جهاز مناعة قوي | صحتك بين يديك | DW | 02.12.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - جهاز مناعة قوي

يحارب جهاز المناعة باستمرار الفيروسات والبكتيريا وغيرها. لكن مدى النجاح في ذلك يتوقف علينا، إذ أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم والإجهاد تعد من أهم العوامل المؤثرة على كفاءة جهاز المناعة.

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