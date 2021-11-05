صحتك بين يديك - تحسين نشاط الدماغ

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تحسين أداء الجسم والعقل وبذلك تحسين نمط العيش، هذا ما يسعى له العديد من الناس. وهناك طرق عديدة لهذا، على سبيل المثال، التأمل أو الاستحمام بالثلج أو اتباع نظام غذائي خاص. لكن هل هذه الطرق حقا تفيد؟
هل من سبيل للتدخل المبكر ومنع حدوث أمراض المجتمع الحديث الخمسة الشهيرة؟ نعرض لكم سبل الوقاية وما الذي يمكن فعله للحفاظ على صحتنا وتجنيبها مخاطر السرطان وأخوته.
يحتاج جسمك بين الحين والآخر إلى فيتامينات تعزز نظام المناعة لديك وتزودك بما فيه الكفاية من الطاقة، والشمندر الأحمر أحد الركائز الأساسية للتغذية الصحية والحمية الغذائية. تعرف هنا على بعض فوائده التي لا تعد ولا تحصى!
معظم التقديرات تبين أن أعداد المصابين بـ"الزهايمر" في ارتفاع مستمر وأن هذا المرض غير قابل للشفاء أبدا، لذلك من الضروري إيجاد سبل للحفاظ على صحة دماغنا وحمايته من الإصابة بالخرف.
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