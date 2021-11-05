 صحتك بين يديك - تحسين نشاط الدماغ | صحتك بين يديك | DW | 30.09.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - تحسين نشاط الدماغ

تحسين أداء الجسم والعقل وبذلك تحسين نمط العيش، هذا ما يسعى له العديد من الناس. وهناك طرق عديدة لهذا، على سبيل المثال، التأمل أو الاستحمام بالثلج أو اتباع نظام غذائي خاص. لكن هل هذه الطرق حقا تفيد؟

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