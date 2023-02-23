صحتك بين يديك - الوقاية من السرطان: قواعد ونصائح!

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هناك أكثر من 300 نوع من السرطان! لذا لا يمكننا حماية أنفسنا تمامًا من المرض. لكن بعض عوامل الخطر المسببة للإصابة يمكن التأثير عليها! فما أهمها وكيف يتم ذلك؟
سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟
يصاب واحد من كل ستة رجال بسرطان البروستاتا. ويزيد خطر الإصابة مع التقدم في العمر. وبالرغم من ذلك فإنه يمكن الحد من هذا الخطر باتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن. تعرف هنا على أطعمة تقلل من أمراض البروستاتا!
ثلث الإصابات بالسرطان يعود سببها للأغذية غير الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه الأغذية التي يشيع تناولها يبرز اللحم والحليب مثلا. نشرح في هذا المقال لماذا قد تكون هذه الأغذية الخمسة خطيرة.
بينما يعد السفر عبر الطائرة من بين وسائل النقل الأكثر تداولاً للتنقل من مكان إلى آخر، يزداد خطر الإصابة بالسرطان عند الجلوس في مقاعد معينة. فماهي؟ وما السبب وراء ذلك؟
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