صحتك بين يديك - الوقاية من السرطان: قواعد ونصائح!

سرطان القولون.. علامات تحذيرية وأعراض مبكرة!

سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟