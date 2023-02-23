 صحتك بين يديك - الوقاية من السرطان: قواعد ونصائح! | صحتك بين يديك | DW | 23.02.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الوقاية من السرطان: قواعد ونصائح!

هناك أكثر من 300 نوع من السرطان! لذا لا يمكننا حماية أنفسنا تمامًا من المرض. لكن بعض عوامل الخطر المسببة للإصابة يمكن التأثير عليها! فما أهمها وكيف يتم ذلك؟

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