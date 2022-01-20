صحتك بين يديك - الماء - إكسير الحياة

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في عدد هذا الأسبوع من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على أهمية الماء وانعكاس تأثيره الواضح على قدراتنا الجسدية والذهنية. كما سنتطرق إلى مبادرات في أفريقيا تسعى لتوفير المياه النقية للسكان ما يسهم في وقايتهم من الكثير من الامراض التي تنقلها المياه.
تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.
مشروب الماء الساخن مع الليمون تحول إلى مشروب شعبي في الآونة الأخيرة، وأضحى جزء لا يتجزء من الروتين الصباحي للكثيرين، نظراً لفوائده التي يتم تتداولها بين الناس. لكن هل فعلا مشروب الماء الساخن مع الليمون مفيد للصحة؟
حروق الشمس قد تصبح خطيرة ومؤلمة، ويمكن أن تبدأ علامات حروق الشمس في الظهور في أقل من 15 دقيقة. وتشمل الآثار طويلة المدى للحروق المتكررة، التجاعيد، والهرم، وسرطانات الجلد. إليك بعض النصائح المفيدة لتفادي ذلك.
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