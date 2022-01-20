صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الماء - إكسير الحياة

في عدد هذا الأسبوع من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على أهمية الماء وانعكاس تأثيره الواضح على قدراتنا الجسدية والذهنية. كما سنتطرق إلى مبادرات في أفريقيا تسعى لتوفير المياه النقية للسكان ما يسهم في وقايتهم من الكثير من الامراض التي تنقلها المياه.