 صحتك بين يديك - الكبد - وظائفه وأمراضه وطرق علاجه | صحتك بين يديك | DW | 31.03.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الكبد - وظائفه وأمراضه وطرق علاجه

الكبد عضو مهم في الجسم وله وظائف عديدة مثل توازن الهرمونات، وتحييد السموم، وتنظيم السكر في الدم. غالباً ما لا تظهر أعراض أمراضه إلا في مرحلة متأخرة. ويعتبر الابتعاد عن الكحول وتناول طعام صحي من أفضل وسائل الوقاية من أمراض الكبد.

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