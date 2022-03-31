صحتك بين يديك - الكبد - وظائفه وأمراضه وطرق علاجه

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الكبد عضو مهم في الجسم وله وظائف عديدة مثل توازن الهرمونات، وتحييد السموم، وتنظيم السكر في الدم. غالباً ما لا تظهر أعراض أمراضه إلا في مرحلة متأخرة. ويعتبر الابتعاد عن الكحول وتناول طعام صحي من أفضل وسائل الوقاية من أمراض الكبد.
التهابات الكبد الفيروسية تنتشر بصورة كبيرة في الكثير من بلدان العالم. لكن فهم كيفية انتشارها وكيفية الحد من انتقالها هي الخطوات الأولى لتقليل تأثيرها. وهناك الكثير من الخرافات مرتبطة بها، نتعرف على بعضها في هذا التقرير.
أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها. فحص سريع لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة.
أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟
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