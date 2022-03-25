صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
نظام القلب والأوعية الدموية لدينا شبكة معقدة قد لا تعمل أحيانًا بشكل صحيح، مثلاً لدى وجود قصور خلقي أو انخفاض في ضغط الدم. لكن أكبر الأخطار على القلب هي السمنة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.
يصوم البعض لتأدية فريضة دينية ويصوم آخرون للحصول على قوام جميل. فيما يلجأ البعض للصوم المتقطع لأنه مفيد للتخفيف من آثار بعض الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم. ولكن هل هذا كل شيء؟
لحمام الساونا تأثير مريح ومفيد في الوقت نفسه نظراً لأنه يقوي نظام القلب والأوعية الدموية بحسب ما كشفت بعض الدراسات الحديثة. ولكن هناك بعض المحاذير والقواعد التي يجب اتباعها وخصوصاً للأشخاص المصابين بأمراض القلب.
تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعاً؟ وما هي الأغذية التي تسبب ذلك؟
ضغط الدم مرض مزمن يستلزم تناول أدوية بشكل يومي. فريق علمي من جامعة إسبانية بحث في الوقت المناسب من اليوم لتناول تلك الأدوية لتجنب أمراض خطيرة ناتجة عن ذلك الداء بعواقب صحية خطيرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول