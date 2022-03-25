 صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر | صحتك بين يديك | DW | 25.03.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر

نظام القلب والأوعية الدموية لدينا شبكة معقدة قد لا تعمل أحيانًا بشكل صحيح، مثلاً لدى وجود قصور خلقي أو انخفاض في ضغط الدم. لكن أكبر الأخطار على القلب هي السمنة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

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