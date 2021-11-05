صحتك بين يديك - القلب: حقائق وأساطير

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حلقة هذا الأسبوع من ( صحتك بين يديك) مخصصة للحديث عن القلب والدور المركزي الذي يلعبه في حياتنا اليومية وكيف يمكننا الحفاظ عليه ليرافقنا أطول فترة ممكنة.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟
دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟
نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.
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