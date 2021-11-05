 صحتك بين يديك - القلب: حقائق وأساطير | صحتك بين يديك | DW | 15.10.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - القلب: حقائق وأساطير

حلقة هذا الأسبوع من ( صحتك بين يديك) مخصصة للحديث عن القلب والدور المركزي الذي يلعبه في حياتنا اليومية وكيف يمكننا الحفاظ عليه ليرافقنا أطول فترة ممكنة.

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