 صحتك بين يديك - الغدة الدرقية: الأعراض والأخطار والعلاج | صحتك بين يديك | DW | 02.03.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الغدة الدرقية: الأعراض والأخطار والعلاج

فرط وضعف والتهاب وأورام. تظهر مشاكل الغدة الدرقية عادة كأعراض غير محددة مثل زيادة الوزن أو فقدان الوزن أو الخمول أو المشاكل الجنسية أو اضطرابات النوم.

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