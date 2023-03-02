صحتك بين يديك - الغدة الدرقية: الأعراض والأخطار والعلاج

اضطرابات الغدة الدرقية.. ما دور التوتر والإجهاد؟

يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.