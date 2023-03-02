صحتك بين يديك - الغدة الدرقية: الأعراض والأخطار والعلاج

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فرط وضعف والتهاب وأورام. تظهر مشاكل الغدة الدرقية عادة كأعراض غير محددة مثل زيادة الوزن أو فقدان الوزن أو الخمول أو المشاكل الجنسية أو اضطرابات النوم.
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
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