صحتك بين يديك - العيش حسب ساعتنا الداخلية

أعراض تشير إلى إصابتك بأمراض في الأمعاء.. فما الحل؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.