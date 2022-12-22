صحتك بين يديك - العيش حسب ساعتنا الداخلية

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تتحكم "الساعات البيولوجية" في جميع عمليات التمثيل الغذائي في إيقاع فردي. وأولئك الذين يعيشون باستمرار بخلافها يتعرضون لأمراض مختلفة. فكيف يمكننا تحقيق الانسجام السليم بين الالتزامات الخارجية والساعة الداخلية؟
تشتهرالدهون البنية بفائدتها وبأنها مفتاح الرشاقة للجسم، بيد أن دراسة حديثة أظهرت فوائد عديدة أخرى غير معروفة لهذا النوع من الدهون، منها الحماية من بعض الأمراض، فما هي آلية عمل هذه الدهون؟ وهل يمكن زيادة عددها داخل الجسم.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.
ينصح العديد من خبراء التغذية النساء في فترة انقطاع الطمث بتناول البروكلي ومنتجات الصويا أو بذور اليقطين.. فهل تعمل هذه الأغذية بشكل فعال في تحسين أعراض "سن اليأس"؟ أم هناك إجراءات أكثر فعالية؟
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