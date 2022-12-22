 صحتك بين يديك - العيش حسب ساعتنا الداخلية | صحتك بين يديك | DW | 22.12.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - العيش حسب ساعتنا الداخلية

تتحكم "الساعات البيولوجية" في جميع عمليات التمثيل الغذائي في إيقاع فردي. وأولئك الذين يعيشون باستمرار بخلافها يتعرضون لأمراض مختلفة. فكيف يمكننا تحقيق الانسجام السليم بين الالتزامات الخارجية والساعة الداخلية؟

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