صحتك بين يديك - العناية الصحيحة بالجلد والبشرة

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في هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك" سنعرفكم على أسرار البشرة الصحية وأبرز العلاجات المنزلية المفيدة لها. كما سنتطرق إلى تبعات الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه لمستحضرات التجميل، وعدد المرات التي يتوجب علينا فيها الاغتسال أو الاستحمام أسبوعيا؟
كثيرة هي فوائد الليمون خاصة في فصل الصيف حين يشتد الحر. لكن لليمون استعمالات لا تعتمد على موسم السنة فقط، فهو يحمل أسرار جمال البشرة وعلاجها.
بمجرد انخفاض درجات الحرارة، تقل حماية الجلد. ويصبح هشًا وجافا بسبب فرق الحرارة الكبير الدافئ في الداخل والبارد في الخارج. فكيف يمكن العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء؟ ولماذا يصبح الجلد جافا بالرغم من الكريمات المرطبة؟
لا تخلو خزانة ماكياج الكثير من النساء من مستحضرات تجميل قديمة تنسى أحيانا توقيت شرائها، فهل يمكن استخدام هذه المنتجات أم لها تاريخ صلاحية؟ ومتى يصبح من الضروري التخلص منها تجنبا لأضرارها؟
إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. قاعدة تسري على كل شيء تقريبا حتى فيما يتعلق بالعناية بالبشرة وتنظيفها. فالإفراط في استخدام الكريمات يؤثر سلبا على الجلد ويمنعه من أداء مهمته الطبيعية في حماية الجسم البشري.
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