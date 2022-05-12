صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - العناية الصحيحة بالجلد والبشرة

في هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك" سنعرفكم على أسرار البشرة الصحية وأبرز العلاجات المنزلية المفيدة لها. كما سنتطرق إلى تبعات الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه لمستحضرات التجميل، وعدد المرات التي يتوجب علينا فيها الاغتسال أو الاستحمام أسبوعيا؟