صحتك بين يديك - الطفل الأول - والحرص على صحته

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أولياء الأمور في جميع أنحاء العالم يريدون شيئًا واحدًا - هو أن يتمتع أطفالهم بصحة جيدة. فماذا يجب أن يأكل الرضع والأطفال؟ وما هي القواعد التربوية الصحيحة وما هي الخرافات؟ حلقة هذا الأسبوع من صحتك بين يديك تتضمن حكايات ونصائح حول هذا الموضوع.
أظهرت نتائج دراسة حديثة في ألمانيا أن نسبة الأهل الذين يقرؤون لأطفالهم قد تراجعت بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل سنوات. فيما يوصي الخبراء بأهمية القراءة للأطفال ومستقبلهم.
كشفت دراسات أن وجبة الفطور من أهم الوجبات التي يجب أن يحظى بها الأطفال يوميا لدورها الهام في نموهم وتطور مهاراتهم المعرفية وأدئهم الدراسي. المزيد من التفاصيل إلى جانب بعض الأفكار لفطور صحي ينال إعجاب الأطفال ويغذيهم.
اتهم الرئيس فولودومير زيلينسكي طهران بإطالة أمد الحرب على بلاده، معتبراً أنه ومن دون دعمها لموسكو، فإن أوكرانيا "ستكون بالفعل أقرب إلى السلام".
لا يزال موضوع حقوق المثليين يثير الكثير من الجدل في قطر قبيل انطلاق كأس العالم. فقد خلف تصريح للاعب قطري سابق وسفير كأس العالم 2022 الكثير من الانتقادات بعد وصفه المثلية الجنسية بـ"الخلل العقلي".
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