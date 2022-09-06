 صحتك بين يديك - الطفل الأول - والحرص على صحته | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الطفل الأول - والحرص على صحته

أولياء الأمور في جميع أنحاء العالم يريدون شيئًا واحدًا - هو أن يتمتع أطفالهم بصحة جيدة. فماذا يجب أن يأكل الرضع والأطفال؟ وما هي القواعد التربوية الصحيحة وما هي الخرافات؟ حلقة هذا الأسبوع من صحتك بين يديك تتضمن حكايات ونصائح حول هذا الموضوع.

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