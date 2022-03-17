صحتك بين يديك - السعادة في العلاقات الزوجية والعاطفية

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تسلط هذه الحلقة من "صحتك بين يديك" الضوء على الحب والشراكة. وتتطرق إلى عدد من الموضوعات في هذا السياق، وعلى رأسها منصات المواعدة والخيانة والخلافات الزوجية.
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
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