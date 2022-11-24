صحتك بين يديك - الرياضة والصحة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
من يرغب في أن يكون بصحة جيدة، يمكنه البدء بممارسة التمارين الرياضية في أي وقت، بغض النظر عن السن. ولكن ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ هل من خلال تطبيقات اللياقة أم مع مدرب، أم مع برنامج رياضي كامل؟ وما فائدة الرياضة على صحة الإنسان؟
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
مظهر الشباب الدائم هو مطلب الجميع، بيد أن السر يكمن في العضلات وتدريبها كما تفيد الدراسات فالتعامل السليم مع عضلات الجسم وراء الاحتفاظ باللياقة رغم التقدم في العمر، ولا تحتاج هذه التدريبات عادة لجهد كبير لكن لأداء سليم.
الجري رياضة جيدة للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، ويقال بأنه يمكن حرق الكثير من السعرات الحرارية من خلال اتباع الجري كوسيلة تدريب، فهل هذا صحيح؟ وما هي الطريقة المثلى؟
أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فسخ تعاقده مع مدربه السويسري كريستيان غروس ويوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول