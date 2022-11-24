صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الرياضة والصحة

من يرغب في أن يكون بصحة جيدة، يمكنه البدء بممارسة التمارين الرياضية في أي وقت، بغض النظر عن السن. ولكن ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ هل من خلال تطبيقات اللياقة أم مع مدرب، أم مع برنامج رياضي كامل؟ وما فائدة الرياضة على صحة الإنسان؟