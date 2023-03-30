صحتك بين يديك - الذاكرة - كيف تعمل وسبل تنشيطها

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دماغنا مشغول جداً، فهو يتعلم ويرتب ويحفظ. تعلم لغة أجنبية في أثناء النوم غير ممكن، لكن ما نتعلمه يترسخ خلال نومنا. التمارين مفيدة للدماغ، وهي تساعد من يعانون من الخرف.
لا يوجد ما هو أجمل من أن تتعلم شيئاً في وقت الفراغ مع ما تحبه من أنشطة وممارسات. وبدل أن يستهلك الترفيه وقتك، يمكن له أن يضمن لك تعلم لغة ما، ومن ذلك منصة نتفليكس.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف. لكن ماذا لو أن الشخص المصاب بالخرف، شاب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط. حالة هذا الشاب من الصين، حيرت العلماء. فما التفسير العلمي لها؟
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
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