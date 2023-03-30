 صحتك بين يديك - الذاكرة - كيف تعمل وسبل تنشيطها | صحتك بين يديك | DW | 30.03.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الذاكرة - كيف تعمل وسبل تنشيطها

دماغنا مشغول جداً، فهو يتعلم ويرتب ويحفظ. تعلم لغة أجنبية في أثناء النوم غير ممكن، لكن ما نتعلمه يترسخ خلال نومنا. التمارين مفيدة للدماغ، وهي تساعد من يعانون من الخرف.

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