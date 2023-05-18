صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة

صندوق باندورا - تابو الحيض

يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.