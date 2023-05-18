صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة

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ما الذي يحدث في الجسم أثناء فترة الدورة الشهرية؟ هل يمكن للتغذية أن تخفف من آلام الدورة الشهرية؟ وهل يعزز التدريب المراعي لها الأداء الرياضي؟ وما الحد الزمني الأقصى لاستخدام السدادات القطنية؟
يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.
ربما تكون قد سمعت عن فيتامين "ك"، فهو يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الجسم. وتكمن أهميته في دوره بتنظيم تخثر الدم إلى جانب العديد من الفوائد الصحية، فما هي؟
الزعفران من أغلى التوابل في العالم. خبيرة في التغذية تكشف عن سبع فوائد صحية لهذه الخيوط الحمراء الرفيعة. لكنها تحذر في الوقت نفسه من الاستخدام الخاطىء لهذا النوع من التوابل.
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