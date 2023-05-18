 صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة | صحتك بين يديك | DW | 18.05.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة

ما الذي يحدث في الجسم أثناء فترة الدورة الشهرية؟ هل يمكن للتغذية أن تخفف من آلام الدورة الشهرية؟ وهل يعزز التدريب المراعي لها الأداء الرياضي؟ وما الحد الزمني الأقصى لاستخدام السدادات القطنية؟

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