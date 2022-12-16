صحتك بين يديك - الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل بعض فصائل الدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل كوفيد -19؟ وما هي الطريقة الصحيحة لعلاج الجرح؟ وكيف لنا أن نتعرف على حالات إنتان الدم؟ الإجابة على هذه الاسئلة وغيرها تتابعونها ضمن هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك".
توصل فريق من الباحثين الألمان إلى اكتشاف مذهل قد يمهد للقضاء على العديد من الأمراض، منها كورونا والسرطان! مادة ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي ولها قدرات علاجية هائلة، فما هو "حمض الستراكونيك"؟
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
بعد أكثر من عامين على انتشاره، وأنت لحسن حظك نجوت من الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن وتتساءل عن السبب؟ أربعة عوامل تقدم لك التفسير العلمي. فهل تنطبق هذه العوامل عليك وعلى نمط حياتك؟
وفقا لخبراء ألمان، يعتبر تسمم الدم أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في جميع أنحاء العالم. الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيدـ 19 يعتبر أحد أسباب الإصابة بهذا التسمم. لذلك ينصح الخبراء بالتطعيم ضد الفيروس المستجد.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول