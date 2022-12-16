 صحتك بين يديك - الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات

هل بعض فصائل الدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل كوفيد -19؟ وما هي الطريقة الصحيحة لعلاج الجرح؟ وكيف لنا أن نتعرف على حالات إنتان الدم؟ الإجابة على هذه الاسئلة وغيرها تتابعونها ضمن هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك".

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