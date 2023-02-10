صحتك بين يديك - الحساسية وحمى القش والربو

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غبار الطلع أو شعر الحيوانات أو بيض الدجاج. عند الإصابة بأمراض الحساسية، فإن الجهاز المناعي يتصدى في الواقع للمواد غير الضارة. ولكن كيف يحدث ذلك؟ ولماذا يتزايد عدد المصابين بالحساسية في جميع أنحاء العالم؟ وكيف نحمي أنفسنا؟
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
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