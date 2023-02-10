صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الحساسية وحمى القش والربو

غبار الطلع أو شعر الحيوانات أو بيض الدجاج. عند الإصابة بأمراض الحساسية، فإن الجهاز المناعي يتصدى في الواقع للمواد غير الضارة. ولكن كيف يحدث ذلك؟ ولماذا يتزايد عدد المصابين بالحساسية في جميع أنحاء العالم؟ وكيف نحمي أنفسنا؟