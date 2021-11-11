صحتك بين يديك - الحد من استهلاك السكر

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يمد السكر خلايا الجسم بالطاقة، لكن ارتفاع نسبه في الدم قد يصيبنا بالسمنة والأمراض. لذا يتعين خاصة على مرضى السكري التحكم في تناول الأغذية الغنية بالسكريات. كما أن الأشخاص الأصحاء سيستفيدون في حال مراعاتهم لهذه القاعدة أيضا.
لارتفاع مستوى السكر في الدم مسببات مختلفة وله نتائج تهدد الصحة العامة. فبينما يلجأ البعض للحقن المتكرر بالأنسولين لتنظيم مستويات السكر، بيّنت دراسة حديثة أن تركيب بنكرياس اصطناعي قد يكون الحل المنشود لعلاج هذا المرض.
"العسل المجمد" هو آخر صيحات تطبيق "تيك توك“ الشهير. ويعتبر العسل المجمد أو شبه المجمد بمثابة مرطبات باردة في الصيف وبديلاً للآيس كريم. ولكن ما مدى خطورته على الصحة؟
يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، من دون أن نلحظ، فالسكر موجود في الأطعمة والمشروبات من حولنا. ومن المعلوم أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى. نصائح عملية للتقليل استهلاكنا للسكر.
توصلت دراسة سويسرية - أمريكية مشتركة إلى أن كل واحد من سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يصاب بمرض السكري. لكنهم لحسن الحظ اكتشف الباحثون طريقة لحماية خلايا البنكرياس. كيف؟
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