 صحتك بين يديك - الحد من استهلاك السكر | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2021

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الحد من استهلاك السكر

يمد السكر خلايا الجسم بالطاقة، لكن ارتفاع نسبه في الدم قد يصيبنا بالسمنة والأمراض. لذا يتعين خاصة على مرضى السكري التحكم في تناول الأغذية الغنية بالسكريات. كما أن الأشخاص الأصحاء سيستفيدون في حال مراعاتهم لهذه القاعدة أيضا.

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