صحتك بين يديك - الحد من استهلاك السكر

"السم الأبيض"...نصائح عملية لتقليل استهلاكنا من السكر

يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، من دون أن نلحظ، فالسكر موجود في الأطعمة والمشروبات من حولنا. ومن المعلوم أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى. نصائح عملية للتقليل استهلاكنا للسكر.