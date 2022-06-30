صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - التوتر - أسبابه وطرق التعامل معه

يعزز التعرض المستمر للتوتر والإجهاد أمراض القلب والسمنة والاكتئاب. لكن الأطباء يميزون بين التوتر الإيجابي والسلبي. إذ أن التعرض بشكل متواصل ومبالغ فيه فقط، يشكل خطرا على صحتنا. كيف يمكن الحيلولة دون تحول التوتر إلى مشكلة مزمنة؟