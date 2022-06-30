صحتك بين يديك - التوتر - أسبابه وطرق التعامل معه

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يعزز التعرض المستمر للتوتر والإجهاد أمراض القلب والسمنة والاكتئاب. لكن الأطباء يميزون بين التوتر الإيجابي والسلبي. إذ أن التعرض بشكل متواصل ومبالغ فيه فقط، يشكل خطرا على صحتنا. كيف يمكن الحيلولة دون تحول التوتر إلى مشكلة مزمنة؟
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
هل من سبيل للتدخل المبكر ومنع حدوث أمراض المجتمع الحديث الخمسة الشهيرة؟ نعرض لكم سبل الوقاية وما الذي يمكن فعله للحفاظ على صحتنا وتجنيبها مخاطر السرطان وأخوته.
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