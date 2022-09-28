 صحتك بين يديك - التمتع بصحة جيدة خلال مرحل البلوغ | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - التمتع بصحة جيدة خلال مرحل البلوغ

غالبا ما يتسبب البلوغ في فوضى في حياة المراهقين. فالتغيير يشمل الهرمونات والجسد، والعواطف تكون أشد خلال هذه المرحلة. مجلة "صحتك بين يديك" توضح لكم هذه المرحلة العمرية والتعامل السليم مع المراهقين خلالها.

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