صحتك بين يديك - التمتع بصحة جيدة خلال مرحل البلوغ

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غالبا ما يتسبب البلوغ في فوضى في حياة المراهقين. فالتغيير يشمل الهرمونات والجسد، والعواطف تكون أشد خلال هذه المرحلة. مجلة "صحتك بين يديك" توضح لكم هذه المرحلة العمرية والتعامل السليم مع المراهقين خلالها.
توصلت دراسة حديثة أجراها علماء نفس صينيون إلى وجود علاقة بين نبرة صوت الرجال وبين مدى استعدادهم للخيانة الزوجية. فهل بات الكشف عن الزوج الخائن ممكنا من خلال نبرة صوته؟
الشتاء القارس بشمسه الخجولة ونهاراته القصيرة على الأبواب: انخفاض معدلات الطاقة في الجسم، وجفاف، وضعف في المناعة، وتراجع الحالة المزاجية. جائحة كورونا وما يرافقها من إجراءات وتدابير لاحتواء انتشار الفيروس تزيد الطين بلة.
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