صحتك بين يديك - التعايش مع مرض السكري: نصائح وإرشادات

تقنية زرع جديدة تفتح آمال مقاومة أفضل لمرض السكري

مع مصادفة اليوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني لليوم العالمي لمرض السكري، حيث يتم التركيز على أبرز المواضيع المتعلقة بهذا المرض من أجل نشر التوعية. يحذو المرضى الأمل بتقنية جديدة قد تحد من خطر نقص افراز مادة الأنسولين في الجسم.