 صحتك بين يديك - التعايش مع مرض السكري: نصائح وإرشادات | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - التعايش مع مرض السكري: نصائح وإرشادات

كيف يؤثر مرض السكري من النوع الأول - والذي يعد من أمراض المناعة الذاتية - على حياة المصابين به. وكيف يمكن علاج مرض السكري من النوع 2 باتباع أسلوب حياة صحي.

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