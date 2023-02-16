صحتك بين يديك - التعايش مع مرض السكري: نصائح وإرشادات

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كيف يؤثر مرض السكري من النوع الأول - والذي يعد من أمراض المناعة الذاتية - على حياة المصابين به. وكيف يمكن علاج مرض السكري من النوع 2 باتباع أسلوب حياة صحي.
مع مصادفة اليوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني لليوم العالمي لمرض السكري، حيث يتم التركيز على أبرز المواضيع المتعلقة بهذا المرض من أجل نشر التوعية. يحذو المرضى الأمل بتقنية جديدة قد تحد من خطر نقص افراز مادة الأنسولين في الجسم.
يؤكد الطب أنه باتباع أسلوب حياة صحي، يمكنك تجنب الاصابة مرض السكري، أما إذا كنت مصابا بالفعل فإن الالتزام بنظام صحي سيمكنك من استعادة الكثير من جودة الحياة والتأثير بشكل إيجابي على مسار مرض السكري لديك.
مرض السكري من الأمراض المزمنة وقد يضطر المصابون به إلى أخذ أدوية لتعديل مستوى السكر لديهم. وهو ما يجعل الصيام بالنسبة لهم صعبا. لكن كيف يرى خبراء السكري آثار الصيام على المصابين به؟ ومتى يصبح الصيام خطرا حقيقيا عليهم؟
"العسل المجمد" هو آخر صيحات تطبيق "تيك توك“ الشهير. ويعتبر العسل المجمد أو شبه المجمد بمثابة مرطبات باردة في الصيف وبديلاً للآيس كريم. ولكن ما مدى خطورته على الصحة؟
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