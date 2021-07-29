صحتك بين يديك - التحديات في زمن الجائحة

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منذ عامين وجائحة كورونا تسيطر على العالم. يعاني المصابون من آثار طويلة الأمد. عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ترهق الناس. في هذه الحلقة يتحدث المصابون والأطباء والباحثون عن التحديات في زمن كورونا.
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
دراسات حديثة تؤكد ازدياد الاكتئاب بين الشباب والنساء والأطفال نتيجة إجراءات إغلاق كورونا حول العالم، وتصاعد المخاوف من إيذاء النفس.
لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.
يواجه أطباء ألمان وفرقهم الطبية تهديدات واعتداءات من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا. وهو الأمر الذي يضيق أعباء نفسية إضافية على كاهلهم في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابة في البلاد.
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