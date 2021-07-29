صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - التحديات في زمن الجائحة

منذ عامين وجائحة كورونا تسيطر على العالم. يعاني المصابون من آثار طويلة الأمد. عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ترهق الناس. في هذه الحلقة يتحدث المصابون والأطباء والباحثون عن التحديات في زمن كورونا.