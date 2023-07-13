 صحتك بين يديك - الاضطرابات النفسية والصحة النفسية | صحتك بين يديك | DW | 13.07.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الاضطرابات النفسية والصحة النفسية

لا تزال الاضطرابات النفسية موضوعا لا يتم الحديث عنه صراحة. ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو اضطرابات القلق مثلا من نظرة المجتمع المتحيزة وغير المتفهمة أحيانا. وفي كثير من الأحيان تبدو الحدود بين الصحة النفسية والحالة المرضية غير محددة.

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